Nils Aebersold erhält Vertrag bei World–Tour–Team

Der erste Fahrer von Trek Future Racing aus Friedrichshafen und dem Ötztal hat einen Vertrag bei einem World–Tour–Team erhalten. Es ist Nils Aebersold, dem Lidl–Trek nun bei der Deutschlandtour die Möglichkeit gab, Erfahrungen beim Etappenrennen auf der Straße zu sammeln. Dabei zeigte der 20–jährige Schweizer, dass er nicht ohne Grund das Angebot vom internationalen Rennstall bekam. Bei seinem ersten Rennen konnte er sich im Peloton beweisen, die Rundfahrt erfolgreich zu Ende fahren und positiv auf sich aufmerksam machen. In der Jugendwertung wurde er 29. von 47 Fahrern, in der Gesamtwertung belegte er Rang 79.

„Dass Nils einen Vertrag beim World–Tour–Team Lidl–Trek erhielt, ist auch für unser Team ein großer Erfolg und eventuell der Beginn einer engen Zusammenarbeit im Bereich Entwicklung von jungen Talenten“, so Sven Meyer, Performance–Coach und ehemaliger Bundestrainer beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

Starkes Teamergebnis beim Weltcup in Andorra

Stolz ist Trek Future Racing auch auf seine anderen Fahrer, die wieder einmal ein starkes Teamergebnis erzielten. Mit Emilly Johnston, Björn Riley und Tobias Lillelund landeten gleich drei Sportler in den Top Ten. „Die Kontinuität der Ergebnisse zeigt, dass wir auch im Training und der Förderung der Athleten einen guten Weg gefunden haben“, meint Bernd Reutemann, Teamchef von Trek Future Racing.

An den Cross–Country–Weltcup in Andorra hatte das Team aber eigentlich andere Erwartungen. „Ein Weltcup im August in Andorra — wir hatten uns im Vorfeld viel über den Umgang mit Hitze Gedanken gemacht, doch am Ende war es die eisige Kälte und Dauerregen, welcher den Athleten zu schaffen machte“, berichtet Reutemann. Bereits am Donnerstag beim Shorttrackrennen zeigte sich, welche Fahrer mit den ungewohnten Bedingungen am besten zurechtkommen. Für Trek Future Racing lief es beim Sprintrennen über 20 Minuten gut, „unsere Fahrer belegten durchweg gute Plätze“, so Reutemann.

Bei sechs Grad und zu Beginn nur leichtem Regen ging es für die mehr als 100 Nachwuchsfahrer beim Weltcup in Andorra auf 2000 Meter und somit in dünner Luft an den Start. Björn Riley und Tobias Lillelund positionierten sich in der Spitzengruppe — beide bewiesen auf der rutschigen Strecke ihr technisches Talent. Nach mehr als einer Stunde Hochleistung kam Riley als Sechster und Lillelund als Siebter ins Ziel. Mario Bair hatte mit den eisigen Temperaturen und der Höhe seine Probleme und konnte nicht ganz an die tollen Leistungen der letzten Wochen anknüpfen: Er erreichte Platz 26.

Tamara Wiedmann geht es ähnlich wie Mario Bair

Bei den U23–Damen waren die Bedingungen noch schlechter, die Fahrerinnen mussten den eisigen Regen über die gesamte Rennzeit ertragen. Die frisch gebackene kanadische Meisterin, Emilly Johnston, überquerte nach Startschwierigkeiten und Bestzeiten in Runde zwei und drei die Ziellinie als Fünfte. Den Podestplatz verpasste sie nur um wenige Sekunden. Tamara Wiedmann ging es ähnlich wie Bair und sie musste sich ebenso wie ihr Teamkollege mit Rang 26 begnügen.