Nikolausgilde übergibt Spenden

Die Nikolausgilde Friedrichshafen tut mehrfach Gutes: Erst erfreuen die Nikoläuse zahlreiche Kinder und Erwachsene mit ihren Besuchen, dann spenden sie ihre Einnahmen für soziale Zwecke.

Insgesamt 4000 Euro war es Schulen, Kindergärten, Firmen, Vereinen und Familien im vergangenen Jahr Wert, vom Nikolaus besucht zu werden. Dabei ist es Erich Wölk, Bernd Eberle und André Jacob wichtig, die Geschichte des Heiligen Nikolaus und seine Bedeutung herüberzubringen. „Angst sollen die Kinder nicht vor uns haben“, betont Berthold Erich Schwarz, der die Nikolausgilde 1985 mitbegründet hat und sich vor der Weihnachtszeit als aktiver Nikolaus und Vorsitzender der Gilde zurückgezogen hat.

„Ich hoffe, nächstes Jahr ein oder zwei Nikoläuse mehr zu bekommen“, sagt Erich Wölk, der neue Vorsitzende. Auch Knecht Ruprecht sei willkommen, denn die Nachfrage sei ungebrochen hoch: „Im Schnitt kommen wir auf 30 Einsätze im Jahr“.

So groß die Freude über eine Spende von 1000 Euro bei Franz Everhartz und Roswitta Reichlmair von der Teestube in der Allmandstraße ist - auch hier fehlt es an helfenden Händen für die Gäste. „Die ehrenamtliche Arbeit ist sehr erfüllend“, sind sich die beiden einig. Allerdings sei zusätzliche Unterstützung unabdingbar, um die momentanen Öffnungszeiten halten zu können.

Mit jeweils 1000 Euro unterstützt die Nikolausgilde die Aktivitäten der Bahnhofsmission sowie - erstmals in diesem Jahr - des Kinderhospiz Amalie. 350 Euro gehen an Pfarrer Rudolf Bauer, der das Geld an Bedürftige der Kirchengemeinde St. Maria Jettenhausen weitergibt. 600 Euro erhält die Sonnenbergschule Salem. Wer selbst Nikolaus oder Knecht Ruprecht werden möchte oder mehr über die Nikolausgilde wissen will, findet Infos auf der Homepage www.nikolausgilde-friedrichshafen.de.