Nigel Kennedy kommt im Januar nach Friedrichshafen

Der internationaler Superstar, Nigel Kennedy, kommt am Dienstag, 23. Januar, nach Friedrichshafen. Er tritt ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Rahmen seiner „Time of your Life“-Tour im Graf-Zeppelin-Haus auf.

Nigel Kennedys einzigartiges Talent wird schon in seiner Jugend entdeckt, als seine Mutter ihm eine Geige kauft und er die ersten Unterrichtsstunden nimmt. Doch von der konventionellen klassischen Musik möchte Nigel Kennedy sich nicht einengen lassen und erweitert schon bald zielstrebig und entschlossen sein Repertoire, indem er verschiedenste zeitgenössische Musik wie Jazz oder Rock erkundet und die vielfältigen Stile auf beeindruckende Weise miteinander verschmelzen lässt. Als unverkennbares Ausnahmetalent gelingt es ihm, bisherige Grenzen zu überschreiten und damit die häufig als elitäre und teils spießig empfundene Welt der Klassik einem breiten Publikum nahezubringen.

Immer wieder leistet Nigel Kennedy Pionierarbeit für neue Klänge und Auftrittsmethoden. Mit seiner auffallenden äußeren Erscheinung als Punker nimmt er 1989 seine eigene Version von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ auf, mit welcher er bis heute den Rekord für das bestverkaufte Klassik-Album hält. Zehn Jahre später entsteht als Hommage an Jimi Hendrix das bahnbrechende Album „The Kennedy Experience“ mit neu interpretierten Kompositionen des legendären Rockgitarristen. Kennedys jüngstes Album „My World“ erreicht ebenfalls die Spitze der Klassik-Charts in Großbritannien.