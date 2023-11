Der neue Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen heißt Nicolas Riether. Faktisch hat der 44-Jährige diese Position schon seit Juni inne, doch am Freitag wurde er von Polizeipräsident Uwe Stürmer nun offiziell ins Amt eingeführt.

Zugleich verabschiedete Sturm Riethers Vorgänger Volkmar Rees. Rees stand dem Polizeirevier Friedrichshafen drei Jahre vor. Auf eigenen Wunsch wechselte er an die Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen, wo er nun im Präsidialstab tätig ist.

Nicolas Riether will Wurzeln schlagen

Nachdem Vorgänger von ihm teils nur wenige Monate im Amt geblieben seien, beteuerte Riether, dass er in Friedrichshafen Wurzeln schlagen wolle: „Kontinuität ist ein wichtiges und wertvolles Gut. Mein Ziel ist es, diese Kontinuität zu stärken“, sagte er im Sitzungssaal des Technischen Rathauses, in dem sich neben vielen Polizeikolleginnen und -kollegen auch die Bürgermeister jener Gemeinden versammelt hatten, für die das Polizeirevier Friedrichshafen mit zuständig ist: Johannes Henne (Immenstaad), Georg Schellinger (Meckenbeuren), Daniel Enzensperger (Kressbronn) und Arman Aigner (Eriskirch).

Für den neuen Revierleiter ist Friedrichshafen eine Rückkehr zu den Wurzeln

Friedrichshafen bekomme einen Revierleiter, der in Weingarten eine schmerzliche Lücke hinterlasse, sagte Polizeipräsident Uwe Stürmer. Zuletzt leitete Riether nämlich fünfeinhalb Jahre das Polizeirevier Weingarten. Vor allem aber kennt Riether Friedrichshafen nicht nur von der Landkarte.

Aus Argenbühl stammend, habe sich Riether nach seinem Studium als frischgebackener Polizeikommissar in Friedrichshafen im Streifendienst seine „Sporen verdient“, sagte Stürmer. „Als unbedarfter und fast argloser Allgäuer lernte ich in Friedrichshafen sehr schnell und sehr direkt, wie Polizei funktioniert und was der Bürger braucht“, erinnerte sich Riether an seine „Lehrjahre“ in Friedrichshafen.

Nun zum Polizeidirektor befördert, ist sich Riether bewusst, was es bedeutet, das größte Revier im Polizeipräsidium zu übernehmen. „Überdeutlich ist die hohe Dynamik und die hohe Schlagzahl an Ereignissen“, sagte er und fuhr fort: „Friedrichshafen ist mehr, es hat aber auch mehr: mehr Bürger, mehr Touristen, mehr Verkehr, mehr Versammlungen, mehr Festivitäten, mehr Flugbetrieb, mehr Messen“.

Um die Führungsaufgaben in all diesen Bereichen zu meistern, bringt Nicolas Riether aus Sicht von Uwe Stürmer die richtige Persönlichkeit mit: „Sie sind bodenständig, kompetent, kommunikativ, menschlich, pragmatisch, lösungsorientiert“, sagte Stürmer.

Der Polizeipräsident lobte zudem die Kooperation der Polizei mit der Stadt Friedrichshafen als ein „optimales Miteinander“. Wertschätzung für diese „Sicherheitspartnerschaft“ fand auch Oberbürgermeister Andreas Brand in seinem Grußwort: „Wir sind hier in der Region auf einer Insel der Glücklichen“, sagte Brand. Der Polizei attestierte er Präsenz, Augenmaß und auch Bürgernähe. „Sie schaffen es, dass Sicherheit nicht nur etwas Objektives ist, sondern dass sie im Denken und Fühlen der Menschen verankert ist.“