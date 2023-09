Neuwahl des Häfler Jugendparlaments

Alle zwei Jahre findet die Wahl des Jugendparlaments der Stadt Friedrichshafen statt. 2023 werden die 36 freien Mandate über eine Online–Plattform gewählt: pro weiterführende Schule zwei Mandate, acht weitere Mandate teilen sich auf Nicht–Schülerinnen und Nicht–Schüler — also zum Beispiel Auszubildende und Studierende auf.

Mit dem Schulbeginn am Montag, 11. September, beginnt auch die Bewerbungsfrist für eine Kandidatur. Wer in Friedrichshafen wohnt, zur Schule geht, den Arbeitsplatz in Friedrichshafen hat und mindestens 14 und noch keine 21 Jahre alt ist, darf für das Jugendparlament kandidieren und auch wählen.

Bewerbungen werden online über die städtische Website entgegen genommen unter www.jugendbeteiligung.friedrichshafen.de. Bewerbungsschluss ist der Freitag, 22. September, 12 Uhr.

In der Woche von 9. bis 13. Oktober werden die Vertreterinnen und Vertreter der weiterführenden Schulen sowie des außerschulischen Bereichs dann online gewählt. Die Zugangsdaten für die Wahl werden vorab per Post versendet. Diejenigen, die nicht in Friedrichshafen wohnen erhalten ihren Code per E–Mail, der ebenfalls per E–Mail angefordert werden kann: [email protected].

Die Ergebnisse der Wahl kann parallel zum Wahlzeitraum ebenfalls online verfolgt werden. Anschließend werden die neuen Jugendräte per Post informiert.