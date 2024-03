Wenn sich das Lexware Mountainbike Team mit den Besten der Welt messen möchte, ist der Weg nicht weit: Denn die Schweiz definiert das Topniveau in der Welt maßgeblich zusammen mit Frankreich. Leistungsvergleiche im Nachbarland liefern meist eine belastbare Antwort auf die Frage: Wie leistungsfähig bin ich und wo stehe ich international? Anderthalb Autostunden von Freiburg entfernt in Gränichen fand das erste Rennen um den Swiss Bike Cup statt. Lexware-Fahrer David List, der lange zur Spitzengruppe gehört hatte, verlor in der Schlussrunde aufgrund von Schaltungsproblemen etwas an Boden und wurde Neunter.

Die Bedingungen waren einfach abartig. David List

In der zweiten Runde hatte sich List gerade auf Rang drei festgebissen, dann passierte es: „Es hat mich zweimal gewickelt.“ Durch die Stürze fiel der Mountainbiker des RSV Seerose Friedrichshafen auf die sechste Position zurück und alles sah in der Schlussrunde danach aus, dass er diesen Platz auch ins Ziel bringen würde, doch plötzlich streikte die Schaltung. „Weil ich einen dicken Gang drauf hatte, musste ich zwei Anstiege hochlaufen, die Bedingungen waren einfach abartig“, sagt List, doch er nimmt aus dem Rennen mit, „dass ich, wenn alles passt, vorne mithalten kann“.