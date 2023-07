Neuland für zwei Paddler aus Friedrichshafen

Bei den German Finals durfte in diesem Jahr erstmals die Kanusportart Drachenboot teilnehmen. Dabei waren mit Leon Hammes und Anna–Lena Schacht auch zwei Paddler aus Friedrichshafen, die mit der Renngemeinschaft der Neckardrachen starteten.

In den Drachenbootrennen kämpften die Teams um die Titel in den Kategorien Frauen, Open und Mixed. An den Start ging es in Kleinbooten mit je zehn Paddlern, einem Trommler und einem Steuermann. Nach dem Start konnten sich die Paddler über die ungewöhnliche Distanz von 160 Metern im Duisburger Innenhafen unter Beweis stellen.

Am Samstag starteten die Rennen in den Kategorien Damen und Open. In drei spannenden und manchmal auch sehr knappen Rennen konnte sich das Männerboot aus Heilbronn gegen die starke Konkurrenz aus ganz Deutschland durchsetzen und so den deutschen Meistertitel nach Hause holen. Auch das Damenboot gab alles und holte einen starken zweiten Platz, hinter dem Roten Drachen aus Mühlheim.

Am Sonntag standen dann die Rennen in der Mixed–Klasse an. Jeweils vier Frauen und sechs Männer teilten sich ein Boot und gingen gegen dieselben Gegner wie am Vortag ins Rennen. Im großen Finale, welches sogar in der ARD übertragen wurde, konnte sich das Team beweisen und den zweiten deutschen Meistertitel an diesem Wochenende mit nach Hause nehmen. Mit diesen Erfolgen gestärkt geht es jetzt in die Vorbereitung für die nationale Weltmeisterschaft in Thailand und die Europameisterschaft in Ravenna im September.