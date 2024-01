Mit mehreren Fahrzeugen sind Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen am frühen Neujahrsmorgen um 8 Uhr in der Karlstraße am See gewesen. Dort haben sie die Freiwilligen von der Almadiyya-Muslim-Gemeinde Friedrichshafen/Weingarten getroffen.

Günter Strasser, Vorarbeiter Uferpflege bei der Stadt und seine Kollegen haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen willkommen geheißen. Sie wollte mithelfen. Strasser sagte: „Wir freuen uns über die helfenden Hände, das hat ja schon ein wenig Tradition“, und ergänzte, „auch wenn es nicht so viel Feuerwerksmüll ist, wie im vergangenen Jahr.“

Hilfe seit 29 Jahren

Die Mitglieder von der Almadiyya Muslim-Gemeinde sind Flüchtlinge aus Pakistan, weil sie dort verfolgt werden. Einige sind nach Deutschland ausgewandert. Hier, so die offizielle Pressemitteilung des Muslim-Verbandes, helfen sie seit 29 Jahren in rund 240 Städten beim Neujahrsputz.

„Der Tag hat“, so erklärte der Häfler Jugendgruppenleiter Aslan Tahir, „für uns schon um sechs Uhr begonnen, mit dem Morgengebet, für alle zusammen in Weingarten.“ Dann ging es für 30 jüngere Almadiyya-Muslims samt Imam mit Autos und Kleinbussen nach Friedrichshafen an die Karlstraße am See, wo man sich mit dem Nationalgetränk Chai stärkte.

Tahir erkläuterte weiter: „Die Neujahrsputzaktion in Friedrichshafen dauert etwa 1,5 Stunden, dann gehe es in Weingarten weiter.“ Schließlich werde noch gemeinsam gefrühstückt, vor dem Mittagsgebet. Tahir betonte: „Wir wollen hier auch unsere Verbundenheit mit dem Heimatort zeigen, dazu gehören bei uns gemeinnützige Arbeiten zum Wohle der Gesellschaft und ein Friedensgebet zu einem guten Jahr 2024.“

Zum Start ins neue Jahr gelte daher besonders für die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslims, dass man wieder uneigennützig mit etwas Gutem und Wohlfahrts-Aktionen samt Friedensgebet ins neue Jahr starte, aber auch unterjährig bei Wohlfahrtsaktionen helfe. Stadt und Bürger haben da wohl nichts dagegen - und am Neujahrsmittag kann der Spaziergang am See ohne Raketen- und Böllermüll genossen werden.