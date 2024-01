Ein Baby kam Weihnachten und zwei kamen zu Neujahr im Klinikum Friedrichshafen zur Welt. In Tettnang ließen sich die kleinen Erdenbürger Zeit. Gleich sechs wurden dort am ersten Weihnachtsfeiertag geboren und am 2. Januar das erste des neuen Jahres begrüßt.

Groß war die Freude am 1. Januar bei Kerrin Böhm und Melissa Beth, die im Klinikum Friedrichshafen ein Neujahrsbaby zur Welt brachten. Die erste war Ella Yuna Beth morgens um 3.05 Uhr. Sie war 54 Zentimeter groß und 3270 Gramm schwer. Ella Yuna hätte auch gut ein Weihnachtsbaby werden können, war ihr Geburtstermin doch der 23. Dezember.

Kinderklinik gab den Ausschlag

„Aber sie hat sich Zeit gelassen und wollte direkt ins neue Jahr starten“, sagt Mama Melissa, die in Friedrichshafen bereits die zweite Entbindung hatte. Sie wohnt mit ihrer Familie in Meersburg. „Friedrichshafen habe ich gewählt, da mir eine Kinderklinik vor Ort wichtig ist. Es war klar, dass ich auch beim zweiten Kind wiederkomme.“

Für Kerrin Böhm ist Söhnchen Samuel Grenzer - den Nachnamen hat er von Papa Philipp - das erste Kind. Um 15.15 Uhr war es für ihn so weit und er tat mit 52 Zentimeter und 3370 Gramm seinen ersten Schrei. Kerrin Böhm und Philipp Grenzer leben in Albstadt und waren über die Feiertage bei den Großeltern am Bodensee.

Urlaub verlängert

Da Samuels berechneter Geburtstermin der 29. Dezember war, rechnete das Paar schon damit, dass ihr Söhnchen am Bodensee statt auf der Schwäbischen Alb geboren wird. „Wir waren am ersten Weihnachtsfeiertag im Klinikum zur Untersuchung und haben uns so gut aufgehoben gefühlt, dass wir die Urlaubstage verlängert haben in der Hoffnung, in Friedrichshafen zu entbinden“, berichtet Kerrin Böhm.

Für die Eltern beider Neujahrsbabys gibt es zum neuen Jahr kein schöneres Geschenk. Unabhängig voneinander finden sie es toll, dass ihre Kinder künftig immer an einem Feiertag Geburtstag haben und dazu immer ein Feuerwerk bekommen werden.

Ein echtes Christkind

Ganz früh am Heiligen Abend erblickte Malik Zayn Dursum 0.25 Uhr im Klinikum Friedrichshafen das Licht der Welt. „Jetzt haben wir ein richtiges Christkind, das schafft nicht jeder“, freut sich seine Mama Acelya Dursum, die mit ihrer Familie in Kluftern lebt. An Heiligabend sei man ja immer mit der Familie zusammen.

„Dann feiern wir jetzt eben an diesem Tag doppelt“, sagt die junge Mama. Vor allem Maliks großer Bruder sei total stolz. Eigentlich war der berechnete Geburtstermin für das Häfler Weihnachtsbaby der 20. Dezember. Aber der Kleine ließ sich etwas Zeit und meldete sich am Abend vor Weihnachten.

Kurz nach Mitternacht wurde Malik mit einer Größe von 55 Zentimetern und einem Gewicht von 3790 Gramm entbunden. Bereits seine beiden Brüder brachte Acelya Dursum im Klinikum zur Welt. „So war es für mich ganz klar, dass ich wieder hierherkomme.“

In Tettnang kamen die Kinder später

In der Klinik Tettnang gab es ausnahmsweise weder ein Weihnachts- noch ein Neujahrsbaby. „Dafür erblickten bei uns am ersten Weihnachtsfeiertag gleich sechs Babys, vier Mädchen und zwei Jungen, das Licht der Welt“, berichten die Hebammen. Das erste Tettnanger Baby im Jahr 2024 ist ein Mädchen und kam am 2. Januar um 8.40 Uhr zur Welt.

Bilanz aus den Kreißsälen

Auch im vergangenen Jahr ging es in den beiden Kreißsälen des Medizin Campus Bodensee (MCB) hoch her - insgesamt wurden in Tettnang und Friedrichshafen nicht weniger als 2014 Mädchen und Jungen geboren. In der Klinik Tettnang unterstützte das geburtshilfliche Team bei 866 Entbindungen und im Klinikum Friedrichshafen bei 1148.