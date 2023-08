Neues VHS Programm des Fachbereichs Politik/Gesellschaft/Umwelt

Im Herbst/Wintersemester 2023/24 bietet die Volkshochschule (VHS) Bodenseekreis im vielfältigen Fachbereich „Politik — Gesellschaft — Umwelt“ wieder knapp 100 Kurse an.

Ein Schwerpunktthema ist laut Pressemitteilung auch diesmal wieder der Bereich Nachhaltigkeit und Klimawandel. Die Veranstaltungen „17 Ziele der Vereinten Nationen für eine Nachhaltige Entwicklung unserer Welt“, „Mein Zuhause, meine Energiewende“ und „Nachhaltigkeitsspaziergang“ zeigen was jede und jeder von uns tun kann, um Ressourcen und Energie zu sparen und so die Zukunft unserer Welt ein wenig besser zu machen.

Im neuen Semester werden auch wieder lebensnahe Finanz– und Rechtsthemen aufgegriffen: Steuererklärung, Testament, digitaler Nachlass aus den sozialen Netzwerken sowie Vorsorge– und Patientenverfügung. Es wird auch gezeigt, wie man in Zeiten von Inflation und Energieknappheit mit seinem „Einkommen besser auskommen“ kann.

In der Rubrik Brauchtum erwarten die Teilnehmer Themen wie die Tradition der Rauhnacht–Tage und des Räucherns mit Kräutern. Im Bereich „Natur und Garten“ gibt es ein erweitertes Angebot an Kräuterwanderungen, Waldspaziergängen mit dem Förster und der Kurs „Plötzlich Waldbesitzer, was nun?“

Für Tierfreunde sind in kommenden Semester die Exkursionen „Wildtiere als neue Nachbarn“ und das Wandern mit Lamas und Alpakas und „Vogelbestimmung im Herbst“ dabei.

Neu in der Rubrik Ehrenamt sind die Seminare „Vereinsrecht“ und „Vereinssteuerrecht“, für die jeweils auch ein Ehrenamtsbonus verfügbar ist.

