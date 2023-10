Neues und Unbekanntes, Vertrautes und Vergessenes

Buchvorstellung am Donnerstagabend im Graf-Zeppelin-Haus: Riesengroß zeigt die Leinwand über dem Rednerpult im Ludwig-Dürr-Saal das Titelbild der 41. Ausgabe des Jahrbuchs „Leben am See“. Schon der Untertitel „Zusammenleben“ zeigt, dass im neuen Jahrbuch des Bodenseekreises, das der Landkreis zusammen mit den Städten Friedrichshafen und Überlingen herausgibt, nicht einfach übliche Klischees vom unbeschwert glücklichen Leben in der Provinz bedient werden, sondern dass dieses Leben hinterfragt wird.

Auf dem Titelbild geht eine junge Familie auf ein älteres Paar zu, alles in hellem Licht. Ferien, Freizeit? Zum Zusammenleben gehören auch Fragen nach dem Alltag, nach dem Leben im Alter, im Mehrgenerationenhaus, nach generationsübergreifenden Aktionen, nach Orten der Begegnung. Als vor rund 40 Jahren das erste Kreisjahrbuch erschien, war die Welt anders, berechenbarer. In vielen Beiträgen wird deutlich, dass nicht viel Zeit bleibt für positive Veränderungen. Im Publikum sitzen überwiegend Grauhaarige, die Jungen dazwischen haben sich als Autoren betätigt, haben die uns umgebende Realität hinterfragt, nach positiven Ansätzen gefragt.

Beispiele dafür waren die Beiträge auf der Bühne. So haben Barbara Wagner und Leon Beck im Gespräch von ihren Lösungsansätzen zum Klimaschutz berichtet, Barbara Wagner von Einsätzen in Afrika, Leon Beck vom „Local-Zero-Team“ in Markdorf, das nach Hebeln für einen besseren Klimaschutz im lokalen Rahmen fragt. Mit Texten, die oft nur auf den ersten Blick einfach heiter sind, hat Ingrid Koch aus Tettnang ihre Empfindungen zum Zusammenleben in Worte gefasst. Der Langenargener Musiker Michael T. Otto hat zusammen mit Heiner Merk am Bass den Abend mit ungewöhnlichen Instrumenten wie dem Schneckenhorn umrahmt, mit einer Musik, die die Bereitschaft fordert, sich darauf einzulassen statt einfach zu konsumieren.

Die Redaktion lag zum zweiten Mal beim Kreiskulturamt, bei Kulturamtsleiter Stefan Feucht und Silja Maucher, die einen kurzen Überblick über die 35 Beiträge gaben: „Das Leben am See ist ein bisschen das Gedächtnis unseres Kreises.“ In seinem Grußwort ging Landrat Luca Wilhelm Prayon auf die epochalen Herausforderungen unserer Zeit ein. Über 50 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund, ein Aufeinanderstoßen von Kulturen und Weltanschauungen: „Integration ist in Köpfen und Herzen nötig.“ Er griff den Beitrag über die Tafel heraus, die erschreckende Armut, die dadurch offenbar wird: „Wir müssen konsequent hingucken, keinen vergessen.“ Positive Beispiele seien im Buch zu finden. „Die Bedeutung der Tafel für den Zusammenhalt und das Zusammenleben kann nicht hoch genug eingeschätzt werden als Teil des Zusammenlebens“, bestätigte Oberbürgermeister Andreas Brand in seinem Grußwort und rief dazu auf, sich zu engagieren. Ansprechend und einladend sei das neue, gewichtige Buch, das nach vierzig Jahren im Senn Verlag jetzt erstmals im Gmeiner-Verlag in Messkirch erscheint und in Slowenien gedruckt wurde. „Es gibt wieder das Neue, Unbekannte, Vertraute und Vergessene zu entdecken“, sagte Brand und wünschte spannende, überraschende Lesestunden.

Gegenüber früher, als bei der Buchvorstellung der Ludwig-Dürr-Saal bis zum Rand gefüllt war, war der Besuch enttäuschend. Man wird neue Wege finden müssen, größere Resonanz zu finden, aber welche? Viel Elan, viel Mühe steckt in dem Werk, es sollte gelesen werden. Auch und gerade in dem Jahr, in dem der Landkreis sein 50-jähriges Jubiläum feiert.