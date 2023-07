Neues ukrainisches Kulturzentrum in der Hochstraße

Das Ukrainische Kulturzentrum hat ein neues Zuhause. Es sind noch nicht alle Umzugskartons ausgepackt, aber die ukrainischen Geflüchteten haben ihren Betrieb bereits aufgenommen. In der Hochstraße 1 treffen sich die Interessierten zu Malkursen, proben im Chor, nehmen an Sprachkursen teil, tauschen sich aus und werden hier auch psychologisch betreut, denn der Krieg hat Spuren hinterlassen. Und das nicht nur in Form von zerstörten Gebäuden, sondern auch in den Seelen der Geflüchteten.

„Es ist wichtig, dass wir uns austauschen können“, sagt Valentina Frolova, eine der ehrenamtlichen Organisatorinnen im neuen Kulturhaus. Zunächst haben die ukrainischen Bürger ein Zuhause in der ehemaligen Weinstube Glückler gefunden. Dort trafen sie sich im „Café Ukraine“ bis zum Abriss des Gebäudes. Danach stellte der Gustav–Werner–Stift Räumlichkeiten zur Verfügung. Jetzt haben sie im Pattere des neuen Gebäudes ausreichend Platz. Die 350 Quadratmeter werden voll genutzt. „Es ist unser Schloss“, sagt Valentina Frolova lachend und bedankt sich bei Bürgermeister Dieter Stauber und Hans–Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. Die Stadt habe den Umzug erst ermöglicht und „die Stadt Friedrichshafen hat alles Mögliche gemacht, damit wir uns hier wohl fühlen“. Die neuen Räume wurden mit Unterstützung der Stadt von den geflüchteten Menschen aus der Ukraine selbst gestaltet. Es ist der neue Treffpunkt für Ukrainer, gleich, ob sie seit wenigen Monaten hier sind oder schon länger in Friedrichshafen leben.

Während die Organisatoren die neuen Räume vorstellen, probt der Kinder– und Jugendchor im Hintergrund und im Eingangsbereich findet ein Malkurs statt. Es sei ihnen wichtig, sich für alle zu öffnen. Für den Donnerstag, 24. August, ist deshalb ein Tag der offenen Tür geplant, zu dem jeder herzlich eingeladen sei. Neben den Veranstaltungen, die vom Organisationsteam angeboten werden, sollen hier auch weitere Informationsabende stattfinden. „Wir hatten bereits Vertreter von ZF hier, die über Ausbildungsmöglichkeiten informiert haben“, sagt Hans–Jörg Schraitle. Das soll fortgesetzt werden. „Beispielweise könnte auch die Agentur für Arbeit ein solche Veranstaltung hier anbieten oder auch andere Interessenten“, fügt Dieter Stauber an. Er freue sich, dass somit die Möglichkeit der Hilfe zur Selbsthilfe gefördert werde.

Da die neuen Räume über ein Küche verfügen wird hier auch gemeinsam gekocht und gebacken. Hier könne man auch traditionelle Feiertage gemeinsam verbringen. In weiteren Räume wird gebastelt und genäht. Für die Mitglieder der Chöre wird noch einheitliche Kleidung genäht und die Gemeinschaft freut sich darauf, öffentlich auftreten zu dürfen. „Wir möchten uns alle in das städtische Leben einbringen“, betont Valentina Frolova. Die Gestaltung der Räume ist in erster Linie von den ukrainischen Frauen übernommen worden. Neben Wandmalereien sind auch Bilder aus der Heimat zu sehen.