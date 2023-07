Der Bodensee–Airport in Friedrichshafen bezeichnet sich als „gut vorbereitet“ auf die Sommerreisezeit. Neue Mitarbeiter sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Mit dem Ferienstart in Bayern und Baden–Württemberg beginnen am Bodensee–Airport Friedrichshafen die Wochen mit dem stärksten Urlauberreiseverkehr, schreibt der Flughafen in einer Mitteilung. Auch viele Reisende aus Österreich und der Schweiz, wo jetzt auch Schulferien sind, nutzten gerne Friedrichshafen als Abflughafen.

Eineinhalb bis zwei Stunden vor Abflug da sein

Zahlreiche Flüge an die beliebtesten Urlaubsziele wie beispielsweise Palma, Heraklion oder Antalya sind demnach ab Friedrichshafen zu Ferienbeginn so gut wie ausgebucht. Zusätzlich hat der Reiseveranstalter FTI wegen starker Nachfrage noch Flüge an das Rote Meer nach Hurghada ab Friedrichshafen ins Programm genommen, schreibt der Flughafen weiter.

In den letzten Monaten wurden demnach am Flughafen sowie bei den Partnerunternehmen, die für Flugzeugabfertigung, den Check–In und das Boarding und für die Sicherheitskontrollen zuständig sind, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt. Der Bodensee–Airport sei personell gut vorbereitet, um einen reibungslosen Start in den Urlaub zu gewährleisten. In Friedrichshafen genügt es laut Mitteilung eineinhalb bis zwei Stunden vor Abflug am Check–In zu sein und das Gepäck aufzugeben.