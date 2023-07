Neues Leitungsteam der katholischen Gesamtkirchengemeinde

Die Verwaltung der katholischen Gesamtkirchengemeinde hat ein neues Leitungsteam. An der Spitze bleibt Ulrike Weiß, die seit vielen Jahren das Verwaltungszentrum im Haus der kirchlichen Dienste leitet.

Ihr zur Seite stehen Katharina Schostok, die sich vor allem um das Personal kümmert, Michaela Bentele, zuständig für die Kindergärten, Anja Nuber, die die Liegenschaften betreut, sowie Maik Fugel, der für Bauen und Finanzen zuständig ist. Er kommt von städtischen Baudezernat, wo er 13 Jahre beschäftigt war und tritt an die Stelle von Christian Macherauch an, der Leiter der Finanzverwaltung im Rathaus Eriskirch wurde. Mit der personellen und strukturellen Neuaufstellung beginne ein neues Kapitel in der kirchlichen Verwaltung, sagte der Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderates Franz–Bernhard Bühler. Die katholische Kirche beschäftigt in ihren Einrichtungen in Friedrichshafen rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.