Fünf neue Flüchtlingsunterkünfte in Friedrichshafen - dieses Vorhaben der Stadt sorgt weiter für Diskussionen. Eine Sorge betroffener Anwohner - zum Beispiel in Allmannsweiler - dreht sich um die Größe der Einrichtungen.

In ihren veröffentlichten Informationen hat die Verwaltung die Anzahl der Personen angegeben, die maximal an einem Standort unterkommen können. In Allmannsweiler ist beispielsweise von maximal 150 Geflüchteten die Rede. Wie kommen solche Zahlen zustande? Und was bedeuten sie für die konkrete Umsetzung?

„Diese Zahl, die hinter jedem Grundstück steht, bedeutet nicht, dass wir auch so in die Planung gehen“, stellt Bürgermeister Dieter Stauber im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ klar. Es gehe bei dem Thema zunächst um einen Grundsatzbeschluss, den der Gemeinderat fassen muss - erst danach würden die Pläne konkret ausgestaltet. Man befinde sich also in einem frühen Stadium, so Stauber.

Zahlen sind keine Empfehlung der Stadt

„Das sind bisher alles rein rechnerische Größen“, sagt der Bürgermeister. Auf Grundlage der Grundstücksfläche sei geprüft worden, wie viele Geschosse auf der jeweiligen Fläche möglich wären. „Dann wurde mit einer bestimmten Zahl - 10 Quadratmeter pro Person - errechnet, wie viele Menschen maximal untergebracht werden könnten“, so Stauber. In Allmannsweiler komme man so bei zwei Vollgeschossen auf maximal 150 Personen.

Bürgermeister nimmt im Interview Stellung

Das bedeute aber keineswegs, dass die Stadt auf jeden Fall für 150 Personen plane. „Das ist auch nicht die Empfehlung der Verwaltung. Sondern wir sagen nur, was maximal möglich wäre. Auch damit es transparent für den Gemeinderat ist und er auf dieser Grundlage diskutieren kann, wie viele Plätze es letztendlich werden sollen“, berichtet Dieter Stauber.

So könnte das Gremium zum Beispiel beschließen, dass es ein bestimmter Standort werden soll - aber mit einer anderen Personenzahl. Am Montag, 5. Februar, steht das Thema auf der Agenda des Gemeinderats.

Was ist unter einer „temporären“ Unterkunft zu verstehen?

Was dem Bürgermeister bei der Debatte um den Standort in Allmannsweiler zudem zu kurz kommt: Die Unterkunft dort solle nur „temporär“ sein. „Das ist ein Gewerbegrundstück. Und das wollen wir irgendwann auch wieder als solches nutzen“, sagt Stauber.

Der Gesetzgeber habe festgelegt, dass sozialen Einrichtungen wie Flüchtlingsunterkünfte auch in Gewerbegebieten zulässig sind. Jedoch geknüpft an bestimmte Fristen: Diese könnten auch verlängert werden, aber immer nur auf drei Jahre.

In Allmannsweiler solle nicht für die Ewigkeit gebaut werden, sagt Sauber. „Das ist auch gar nicht im Interesse der Stadt. Wir haben kaum noch Gewerbegrundstücke.“ Allerdings sei - im Gegensatz zur Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen - das Anbieten von Gewerbegrundstücken keine Pflichtaufgabe der Stadt.

Konkrete Bauweise ist noch offen

Was die Eigenschaft „temporär“ für die Bauweise der Unterkunft bedeutet, ist laut Dieter Stauber noch offen. „Aber es wird in die Richtung einer modularen Bauweise gehen“, sagt er. Das könnten neben Containern etwa in der Werkstatt vorgefertigte Holzbau-Elemente sein, die man auch relativ schnell abbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen kann.

Neben der Größe der geplanten Unterkünfte beschäftigen noch zahlreiche andere Aspekte die Bürger in Friedrichshafen. Nach welchen Kriterien wurden die jetzt vorgeschlagenen Standorte ausgewählt? Warum strebt man nicht mehr und dafür kleine Unterkünfte an? Und hätten die Anwohner besser informiert werden müssen?