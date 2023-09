Neues Fahrzeug hilft psychisch Kranken

(gus) ‐ Dank 22 Sponsoren steht der Pauline 13 e.V. für die nächsten fünf Jahre ein neuer VW-Up zur Verfügung. Aus Anlass der Fahrzeugübergabe hatte Pauline-13-Geschäftsführer Martin Schumacher ins Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) in Friedrichshafen eingeladen.

Schumacher betonte, dass es der Pauline 13 ein großes Anliegen sei, psychisch kranken Menschen ein möglichst normales Leben und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Der neue Kleinwagen soll im ambulanten psychiatrischen Pflegedienst eingesetzt werden. „Wir sind der einzige große Versorger, der solche Leistungen im Bodenseekreis anbietet“, sagte Martin Schumacher bei der Feierstunde mit Sponsoren und Mitarbeitern. Um die 60 Klientinnen und Klienten im Bodenseekreis versorgen zu können, sei Mobilität unabdingbar. „Deshalb ist Ihre Unterstützung so wichtig“, wandte sich Schumacher an die Sponsoren. Neben dem ambulanten psychiatrischen Pflegedienst unterstützen die Mitarbeiter der Pauline 13 psychisch erkrankte Menschen in betreuten Wohnungen bei der Bewältigung des Alltags. Unter dem Namen „Die Wilde 13“ bietet der Dienstleister seit 2022 in der Paulinenstraße Wohn- und Betreuungsplätze für 16- bis 22-Jährige an. Darüber hinaus können sich Betroffene und Angehörige an allen drei Standorten ‐ Friedrichshafen, Bermatingen und Überlingen ‐ kostenlos über das Hilfeangebot bei psychischen Erkrankungen informieren.