Ein neues Geschäft mit ungewöhnlichem Konzept hat in der Werastraße in Friedrichshafen eröffnet. Die Waschbar ist Waschsalon und Kiosk in einem - und kommt (fast) komplett ohne Personal aus. Denn die Betreiber setzen voll auf die Selbstbedienung durch die Kunden. Der Vorteil: lange Öffnungszeiten, auch am Wochenende.

Im Grunde vereint die im Dezember eröffnete Waschbar zwei Läden in einem: Im vorderen Bereich befindet sich der sogenannte Shop, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, geöffnet hat.

Dort stehen aktuell drei große Automaten, in denen es Snacks, Getränke, Drogerieprodukte und Tabakwaren zu kaufen gibt. Außerdem gibt es eine Kaffeemaschine. „Wir wollen möglichst viel abdecken“, sagt Saskia Alturan. Sie und ihr Ehemann Ridvan Alturan betreiben die Waschbar.

Eine Sache wird niemals verkauft werden

Weitere Automaten sollen bald hinzukommen - und damit auch weitere Lebensmittel und Haushaltswaren angeboten werden. Man denke zudem darüber nach, mit Landwirten zusammenzuarbeiten, um ihre Produkte vor Ort zu verkaufen, berichtet Saskia Alturan.

Eine Sache wird es in dem Laden allerdings nicht geben. „Ein wichtiger Punkt für uns: Wir verkaufen keinen Alkohol“, sagt Ridvan Alturan. Da das Geschäft - bis auf Reinigungskräfte - ohne Personal auskommt, wird es rund um die Uhr videoüberwacht.

Bisher gibt es in dem Laden drei Automaten mit Snacks, Getränken, Drogerieprodukte und mehr. Weitere sollen bald hinzukommen. (Foto: Florian Peking )

Die Bedienung der Automaten soll für Kunden möglichst einfach sein. „Man kann an allen Geräten mit Münzen und Scheinen oder mit EC-Karte bezahlen“, erläutert Saskia Alturan. Gleiches gilt auch für den Waschsalon im hinteren Teil des Ladens. Dieser hat Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Wie die Bedienung der Maschinen funktioniert

Vorne gibt es eine Kasse mit Touchscreen, auf dem Kunden das Waschprogramm auswählen und dann bezahlen. „Die Kasse regelt zentral alle Maschinen“, so Saskia Alturan. Ist die Wäsche in der Trommel und die Tür der Maschine geschlossen, beginnt der Waschvorgang.

Dann läuft alles automatisch ab. „Kunden sollten selbst kein Waschmittel hinzufügen. Die Maschine erfasst das Gewicht der Wäsche und reguliert dann selbst die Menge des Waschmittels“, sagt Ridvan Alturan.

Es stehen mehrere Waschmaschinen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen zur Verfügung. (Foto: Florian Peking )

Es stehen vier Maschinen zur Verfügung, in die jeweils zehn Kilogramm Wäsche passen. Außerdem gibt es zwei besonders große Exemplare mit einem Fassungsvermögen von 15 Kilogramm. Alle Geräte sind deutlich schneller die üblichen in Privathaushalten. „Unsere Maschinen laufen etwa 25 bis 40 Minuten“, berichtet Saskia Alturan. Wer will, kann seine gewaschene Wäsche vor Ort direkt in einen der zwei großen Trockner geben.

So kam die Idee des Ladenkonzepts zustande

Auf die Idee eines SB-Waschsalons ist das Paar durch seinen anderen Job gekommen: Mit ihrer Firma Managementals verwalten Saskia und Ridvan Alturan Ferienwohnungen in der Region. Touristen würden bei ihnen oft nach einem Waschsalon fragen.

„Wir sind der einzige Selbstbedienungswaschsalon im Bodenseekreis und sehen da großes Potenzial“, sagt Ridvan Alturan. Das Angebot könnte durch die großen Waschtrommeln zudem auch für Sportvereine interessant sein, die zum Beispiel ihre Trikots waschen wollen.

Die neue Waschbar mit Shop befindet sich in der Werastraße in Friedrichshafen. (Foto: Florian Peking )

Dass zum Waschsalon letztlich auch ein 24/7-Shop dazukam, habe sich durch die Räumlichkeiten ergeben. Noch mehr Waschmaschinen dort hätte der Stromkreislauf nicht verkraftet und so kam das Paar auf die Idee, den Platz anders zu nutzen. „Das hat sich bei der Fläche des Geschäfts einfach angeboten“, sagt Ridvan Alturan.

Und seine Frau Saskia fügt an: „Solche Läden kennt man aus Großstädten - aber in Friedrichshafen gab es so etwas noch nicht.“