Freunde über den Tod hinaus: Weil Michael Ott seinen Roman „Das fliegende Schiff Do X - Eine Reise durch die Welt“ nicht mehr veröffentlichen konnte, tun dies jetzt seine Freunde - unter ihnen der frühere Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau. „Ein gelungenes Buch mit einer völlig neuen Perspektive auf den Weltflug der Do X, bei der man angesichts der Dichte von Fakten und Fiktion ins Staunen gerät“, urteilt Margot Nistl, Dornier Unternehmensarchiv, Airbus Corporate Heritage.

Der Roman erscheint nach dem Tod des Autors

„Das Flugzeug ist Legende“, hat Michael Ott, 1957 in Essen geboren und im Herbst vergangenen Jahres nach einer schweren Operation gestorben, noch in seinem Vorwort geschrieben. Im Zentrum des „Romans nach wahren Begebenheiten“ steht der Transatlantikflug des Flugschiffs Do X, Kennung D 1929 vom 5. November 1930 bis 24. Mai 1932. „Im Jahr 1931 durch die Welt zu fliegen, muss ein kolossales Erlebnis für die Beteiligten gewesen sein“, mutmaßte Michael Ott, seit Kindesbeinen von der Technik der Do X fasziniert. Also erzählt er in seinem Roman genau von diesem Erlebnis, lässt es (wieder) lebendig werden. „Er (Flugzeugpionier Claude Dornier, d. Red.) würde es allen zeigen“, schreibt er in seinem Buch. „Für sein junges Unternehmen war diese gewaltige Konstruktion in den Ausmaßen eines halben Fußballfeldes ein gigantisches Unterfangen (…) Drei Stockwerke hoch, 100 Menschen. Das größte Flugzeug der Welt. Die Zeit, die Menschheit war reif für den jetzt anstehenden Schritt, diese Erde kleiner zu machen.“

Die Besatzung nach der Landung in Rio. (Foto: Airbus Corporate Heritage )

Die Do X-Besatzung ersteht wieder auf

Michael Ott nimmt in seinem Roman die damalige Besatzung an Bord: Friedrich Christiansen, Kommandant auf der Strecke Friedrichshafen-Rio; Fritz Hammer, Kommandant auf der Strecke Rio-New York; Navigationsoffizier Wilhelm Niemann; Maurice Dornier, Bruder von Claude Dornier und als Vertreter der Firma Dornier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig; die Flugzeugführer Horst Merz, Clarence Schildhauer, Rudolf Cramer von Clausbruch; Josef Dabernig, Otto Eitel und Harvey Brewton als Elektriker und Ingenieure; Fritz W. Krause, Ernst Brombeis, Heinrich Jäger, Fredy Schmidt als Bordmechaniker und Bordsteward. In gleicher Funktion, aber fiktive Personen, sind Rudolf Nageld und Emil Martins.

Das Buch macht die reale Besatzung der Do X zu Romanfiguren. (Foto: Airbus Corporate Heritage )

Die Do X ist wichtiger als die eigene Hochzeit

Letzterer, Mechaniker bei den Flugzeugwerken Dornier in Friedrichshafen, erzählt quasi als Hauptperson die „Reise durch die Welt“, wie der Untertitel des Buches lautet. Weil ein Crewmitglied krank wird, bekommt Emil Martins als 29-Jähriger von heute auf morgen „die Chance seines Lebens“. Er soll mithelfen, die Do X vom Bodensee über den Atlantik nach New York zu bringen. Eigentlich wollten er und seine Verlobte Hilde heiraten, doch wegen des überraschenden Einsatzes müssen die beiden ihren Plan aufschieben.

Der Prince of Wales ist beeindruckt

Der Überführungsflug wird zum Abenteuer. „Und was ist der wirkliche Kern der Innovation bei diesem Flugzeug?“, lässt der Autor Edward, Prince of Wales, bei seinem Besuch an Bord der Do X fragen. „Da gibt es viel zu sagen, aber ich will mich beschränken“, lautet die Antwort des Navigationsoffiziers. „Es ist die vollständige Metallkonstruktion des Rumpfes aus Duraluminium und nicht mehr aus Holz und Tuch. Und natürlich die Dimension … zwölf Motoren. Auf einem Demonstrationsflug über dem Bodensee hatten wir 169 Menschen an Bord - allesamt Mitarbeiter der Firma.“ „Das sind beeindruckende Werte“, antwortet Edward.

Dass die Überführung keine einfache Mission war, wird im Buch immer wieder deutlich. Ein Schiff zum Fliegen zu bringen, ist schon allein eine Kunst. Dies unter Berücksichtigung der jeweiligen politischen und meteorologischen Verhältnisse zu tun, fordert zudem die ganze Mannschaft.

Michael Ott kann die Veröffentlichung seines Romans nicht mehr erleben. Er verstarb im Herbst 2023. (Foto: Privat )

Die Do X schluckte 600 Kanister Flugbenzin

Natürlich thematisiert der Autor das von Maurice Dornier extra für die Do X entworfene Geschirr mit Goldrand, das im Dornier-Museum in Friedrichshafen ausgestellt ist und noch heute die bewundernden Blicke der Besucher auf sich zieht. Michael Ott schildert auch die mühsame Betankung der Do X auf ihrem Weltflug in Bubaque, Portugiesisch-Guinea. „Vacuum Oil hatte 20.000 Liter Flugbenzin und weiteres Ersatzmaterial in einem Hafenschuppen deponiert, davon musste die Do X 15.000 Liter an Bord nehmen. Bei den verwendeten 25 Liter-Gefäßen handelte es sich also um die Kleinigkeit von 600 Kanistern.“ An anderer Stelle erwähnt der Autor den offenbar an Bord beliebten Do X-Cocktail, dessen Rezept aber nicht überliefert wurde.

Auch die rassistische Sprache von damals klingt im Buch an

Michael Ott erzählt nicht nur die Geschichte der Do X. Er stellt sie auch in den zeitgenössischen Kontext, der neue Blicke auf die Do X ermöglicht. Und wohl auch für das Verständnis der Geschichte des Flugschiffs, die damalige Aufbruchsstimmung, den Willen, den eigenen Horizont zu erweitern, eine große Rolle spielt. Und die Sprache? „Ein historischer Roman lebt von der Authentizität“, schreibt Michael Ott in seinem Vorwort. „Eine Geschichte, deren Protagonisten inmitten dieser Zeiten agieren, kommt nicht umhin, auch die rassistisch-ideologische Sprache anklingen zu lassen - auch wenn es heute empört. Aber es erscheint mir wichtiger zu empören, als es aus der Erinnerung zu verlieren.“

Das Buch hat den Anspruch, die Geschichte in Romanform korrekt wiederzugeben. (Foto: Privat )

Geschichte der Do X nahm traurige Wende

Wie es Mechaniker Emil Martins genau ergeht, ob er nach Friedrichshafen zurückkehrt und seine Hilde heiratet, sei nicht verraten. Weltweit begeisterte die Do X die Menschen, brachte sie zum Staunen. Und doch nahm ihre Geschichte eine traurige Wende. Die Do X (D-1929) wurde 1933 in Travemünde demontiert. Von dort kam sie nach Berlin in einen Vorläufer des Deutschen Technikmuseums Berlin. Im November 1943 wurde die Maschine bei einem Bombenangriff beschädigt. Später zerstörten Sammler und Metallhändler große Teile der Do X. Die beiden Do X-Maschinen die für Italien gebaut worden waren (Do X 2 und Do X 3), wurden 1937 verschrottet.

Landflugzeuge liefen Flugschiffen den Rang ab

In seinem Roman lässt Michael Ott im August 1932 Flugzeugpionier Claude Dornier grübeln. „Seine großen Hoffnungen hatten sich zerschlagen. Ein großartiges Flugzeug, das nie fliegen würde. Er war zu spät gekommen - drei Jahre früher wäre alles möglich gewesen. Das Zeitfenster für Flugschiffe begann sich ohnehin zu schließen. Landflugzeuge hatten beim Beladen und beim Treibstoffverbrauch riesige Vorteile. Das Reichsluftfahrtministerium war erneut vorstellig geworden. Man brauche andere Flugzeuge. Für andere Zwecke. Er musste versuchen, das Werk zu retten. Und nicht schuldig zu werden. Prof. Claude Dornier schaute zur Wanduhr über der Eingangstür. Es war fünf vor zwölf.“

Ob sein Roman eine Botschaft habe, wurde Michael Ott noch zu seinen Lebzeiten befragt. Seine Antwort: „Ich bin kein Botschafter. Ich möchte eine Geschichte erzählen, Denkanstöße geben. Meine Begeisterung teilen. Wenn mir das gelingt, bin ich zufrieden.“

