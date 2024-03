Es ist entschieden: Die Grüter Gastronomie GmbH wird neuer Exklusiv-Caterer im Graf-Zeppelin-Haus (GZH). Damit übernimmt kein Unbekannter das Geschäft von der Zehrer Gastronomie GmbH. Julian Grüter war bei Zehrer Betriebs- und Veranstaltungsleiter und wagt mit diesem Schritt jetzt den Weg in die Selbstständigkeit.

Der Gemeinderat stimmte seiner Bewerbung in nicht öffentlicher Sitzung Ende Februar zu, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Am 1. Mai beginnt die zunächst fünfjährige Pachtdauer. In dieser Zeit werden Julian Grüter und sein Team die gastronomische Versorgung aller Veranstaltungen im GZH sowie das Restaurant Ferdinand übernehmen. Dass Julian Grüter schon zuvor als Betriebsleiter die Gastro im GZH kannte, heißt für ihn nicht, dass alles so bleiben muss.

Es wird sich einiges ändern

In den beiden gastronomischen Bereichen GZH und Restaurant im GZH wird es in der nächsten Zeit einige Neuerungen und Änderungen geben. „Das Personal haben wir übernommen, in der Küche werden noch Leute gesucht. Wer Küchenchef wird, steht noch nicht fest“, sagt Julian Grüter im Gespräch mit Schwäbische.de.

Das Graf-Zeppelin-Haus hat einen neuen Pächter für die Gastronomie gefunden. (Foto: Ralf Schäfer )

Mit in der Mannschaft sei auch ein Sommelier, der bereits in Südafrika gearbeitet hat. Julian Grüter könne sich also sehr gut Veranstaltungen wie Themenabende vorstellen, die sich mit der Kulinarik verschiedener Länder befassen und die nicht unbedingt in der Saison stattfinden werden. Die Themenabende könnten viel eher im Herbst und Winter für die Häfler ein Erlebnis werden, meint Julian Grüter.

Kunden haben hohe Ansprüche

Was die Küche für den Veranstaltungsbereich angeht, sieht er Herausforderungen. Einerseits wollen die Menschen regionale Speisen, andererseits gibt es bei den internationalen Kunden aber auch immer besondere Wünsche. „Die Kunden haben hohe Ansprüche und die wollen wir befriedigen“, sagt Julian Grüter. Die Gäste, egal, ob bei Veranstaltungen oder im Restaurant, sollen bleibende Erinnerungen behalten.

Im Restaurant soll der Fokus künftig auf der regionalen Küche und auf Street Food mit Überraschungen und Ausgefallenem liegen. Besonders bezogen auf den bisherigen Problembereich der Außengastronomie, die direkt an einen Strandbereich angrenzt, macht sich Julian Grüter Gedanken um Lösungen. Probleme gab es in diesem Bereich, weil Strandbesucher in der Vergangenheit wie selbstverständlich mit Badekleidung ungefragt die Einrichtungen des Restaurants genutzt hatten. Auch hier sind bereits einige Konzepte in Arbeit, die im Einzelnen noch mit GZH-Leitung und Stadt abgesprochen werden müssen.

Geschäftsleitung ist zufrieden

Seine Laufbahn hat der neue Gastro-Chef im GZH auch in der Gastronomie begonnen. Zuletzt war er Betriebs- und Veranstaltungsleiter der Zehrer Gastronomie GmbH, die die Pacht im GZH gekündigt hat.

Auch Matthias Klingler, Geschäftsführer des GZH ist über diese Entwicklung sehr erfreut: „Julian Grüter ist ein erfahrender und kompetenter Gastronom. Er kennt hier alle Vorgänge und jeden Kunden. Ich freue mich, dass Julian Grüter die Gastronomie übernimmt“, sagt Klingler. Mit ihm habe man einen Gastronomen gefunden, dessen positive Haltung bei den Gästen im GZH bestens ankomme.

Kulturbürgermeister Andreas Hein begrüßt die Entwicklungen im GZH: „Ich wünsche Julian Grüter, seiner Frau und dem ganzen Team gutes Gelingen und freue mich für das Haus, dass die Nachfolge nun gesichert ist. Gleichermaßen gilt unser Dank Thomas Zehrer, der in den vergangenen neun Jahren das Haus gastronomisch geprägt und zum Erfolg des GZH wesentlich mit beigetragen hat.“