Das Klinikum Friedrichshafen benennt einen kommissarischen Klinik-Leiter, der Anwalt einer im Dezember verstorbenen Oberärztin erneuert seine Kritik, die AOK Stuttgart meldet sich wegen des Verdachts unregelmäßiger Abrechnungen bei der Staatsanwaltschaft - auch am Tag, nach dem bekannt geworden ist, dass ein in die Kritik geratener Chefarzt sein Amt ruhen lässt, geht’s am Medizin-Campus Bodensee (MCB) rund. Ein Überblick:

Ein geschäftsführender Oberarzt übernimmt die vakante Leitung einer Klinik am Häfler Krankenhaus. Der eigentliche Chefarzt hat laut MCB von sich aus angeboten, „seine Tätigkeit für das Klinikum zur Befriedung der Situation während des Laufs der internen Untersuchung einstweilen ruhen“ zu lassen.

Gegen den Mediziner läuft ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Für ihn gilt bis zum Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

Vorübergehend kein Dienst am Patienten

Die gilt auch für die Assistenz-Ärztinnen und -Ärzte, gegen die ebenso ermittelt wird. Sie sind laut einer Pressemitteilung des Klinikums „befristet und längstens bis zum 19. Juli - oder im Fall früherer entlastender Erkenntnisse der vom Aufsichtsrat des Klinikums beauftragten Compliance-Untersuchung - vorläufig vom Dienst am Patienten freigestellt“.

Ob der Chefarzt während der Freistellung weiterhin Geld bekommt, ist nicht bekannt. „Zu Gehältern von Mitarbeitern können wir keine Angaben machen“, schreibt der MCB auf Anfrage. Chefarzt und Geschäftsführung seien übereingekommen, dass der Mediziner das Klinikum im Zeitraum der von ihm angebotenen Freistellung nur nach Abstimmung mit der Geschäftsführung betreten wird.

Ermittlungsverfahren läuft

Vergangene Woche hatte die Kripo im Klinikum Beweismittel sichergestellt. Zudem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen fünf aktive und ehemalige Ärztinnen und Ärzte des Medizin-Campus Bodensee (MCB) eingeleitet hat.

Gegen die fünf Mediziner besteht laut MCB der Anfangsverdacht des „angeblichen Abrechnungsbetrugs aufgrund medizinisch nicht indizierter Eingriffe“ und der „Anfangsverdacht angeblich ärztlicher Fehlleistungen“. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft kommen dabei die Tatbestände Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung oder fahrlässige Tötung in Betracht.

Patientenwohl gefährdet?

Die Ermittlungsbehörde war aktiv geworden, nachdem sich eine Ärztin Anfang Dezember das Leben genommen hatte. Die Medizinerin hatte laut einer Pressemitteilung des MCB „einem Chefarzt unter anderem vorgeworfen, Komplikationen bei der Behandlung von Patienten verheimlicht und damit das Patientenwohl gefährdet zu haben“.

Außerdem, so der Vorwurf der Oberärztin, seien auf der Intensivstation eingesetzte Assistenz-Ärztinnen und -Ärzte überfordert gewesen. Sie hatte ihre Kritik intern geäußert, gegen die Frau stand eine mögliche Kündigung im Raum.

Klinikum verweist auf Gutachten

Das Klinikum hat alle Kritikpunkte als falsch zurückgewiesen. Unter anderem wurde auf ein Gutachten verwiesen, das die Vorwürfe überprüft und widerlegt habe.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die AOK Stuttgart eine sogenannte Verdachtsmitteilung an die Staatsanwaltschaft Ravensburg geschickt hat. Laut Behörde teilt die Krankenkasse mit, dass es möglicherweise bei Abrechnungen des Klinikums Unregelmäßigkeiten gegeben habe.

Inhaltlicher Zusammenhang

Die Mitteilung steht laut Staatsanwaltschaft in inhaltlichem Zusammenhang mit dem laufenden Ermittlungsverfahren. Zunächst hatte der SWR darüber berichtet.

Der freigestellte Chefarzt selbst beantwortet Fragen zu den Vorgängen inhaltlich nicht. Sein Medienanwalt teilt lediglich mit, „dass das Ermittlungsverfahren soeben erst eröffnet wurde“, dass „die internen Ermittlungen andauern“ und dass zugleich „ein entlastendes Gutachten“ vorliege. Der Betriebsrat äußert sich auf Anfrage nicht.

OB widerspricht Behauptungen

Auch Oberbürgermeister Andreas Brand möchte über das am Donnerstag Gesagte hinaus die Entscheidung des Aufsichtsrats mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht kommentieren. Er widerspricht allerdings der unter anderem in sozialen Netzwerken aufgestellten Behauptung, dass die Compliance-Untersuchung durch eine externe Kanzlei nur dem Zweck diene, das Verfahren zu verschleppen.

„Die Untersuchung wird mit Hochdruck fortgesetzt. Sie wird bislang sehr gut angenommen. Niemand hat ein Interesse dran, hierfür mehr Zeit zu brauchen als nötig“, sagt Brand. „Die Untersuchung bietet beschuldigten Mitarbeitern die Möglichkeit, Entlastendes vorzubringen und allen anderen Mitarbeitern die Chance, ihre Sicht der Dinge mitzuteilen. Das Ziel dabei ist klar: ein möglichst eindeutiges Faktenbild.“

Anwalt der Ärztin unzufrieden

Detlef Kröger bewertet die Sachlage völlig anders: „Die Unwilligkeit, die nötigen Schritte einzuleiten, zieht sich durch wie ein roter Faden“, sagt der Rechtsanwalt, der zunächst die verstorbene Ärztin vertreten hat und nun im Auftrag ihrer Angehörigen den Fall verfolgt.

Er gehe davon aus, dass der Rückzug des Chefarztes alles andere als freiwillig war, sagt der Jurist mit Kanzlei in Illertissen. „Das ist doch kein Zufall, dass das mit der Sitzung des Aufsichtsrates zusammenfällt. Wäre das aus freien Stücken passiert, hätte er das doch schon lange tun können.“

„Notwendig und längst überfällig“

Den Rückzug des Chefarztes nennt Kröger „notwendig und längst überfällig“. Der Leitung des Klinikums fehle es nach wie vor an Aufklärungs- und Veränderungswillen. Seit Ende 2021 habe seine Mandantin auf Missstände hingewiesen, bis heute habe es keine substantiellen Veränderungen gegeben. „Sie hat auf Granit gebissen.“

Nach Einschätzung des Anwalts verliert die Leitung des Klinikum mit ihrem Verhalten immer weiter das Vertrauen der Patienten und weiter Teile der Belegschaft. „Was da passiert, das geht zu Lasten der vielen hervorragenden Ärzte und Mitarbeiter“, sagt Kröger.

„Partiell faktisch unrichtige Berichterstattung“

Nach Ansicht des MCB haben „einzelne Medien“ in der Vergangenheit „durch eine in Teilen leider tendenziöse und partiell sogar faktisch unrichtige Berichterstattung den Eindruck erweckt, das Klinikum wolle etwas verschleiern“. Dabei erfolge „im Gegenteil mit hohem Einsatz eine umfassende eigeninitiierte Aufarbeitung“, schreibt das Krankenhaus.

„Diese falsche Schilderung führt zu unserem Bedauern dazu, dass sich in der Öffentlichkeit ein zunehmend negatives Bild des Klinikums zu formen beginnt. Dem wirken wir weiterhin entgegen. Unsere Patienten erhalten eine optimale medizinische Versorgung.“