Immer mehr Flüchtlinge kommen im Bodenseekreis an, die Aufnahmekapazitäten sind erschöpft. Als „dramatisch“ bezeichnet daher Luca Wilhelm Prayon (CDU) die Situation und kündigt die Einrichtung weiterer Notunterkünfte an.

Der neue Landrat des Bodenseekreises bezieht im Sommerinterview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erstmals Stellung zur Anmietung des Adlers in Sipplingen durch den Kreis im Jahr 2015. Letztlich ein Minusgeschäft von 800.000 Euro für den Steuerzahler.

3000 Geflüchtete aus der Ukraine

Laut Prayon sind mittlerweile 3000 Geflüchtete aus der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs im Bodenseekreis angekommen.

Auch der Zuzug aus Afghanistan, Syrien oder Schwarzafrika halte weiter an. „Die Lage ist mittlerweile dramatisch. Die Zahlen sind an einem Punkt, an dem Kreis und Kommunen an Grenzen kommen“, sagt Prayon.

Notunterkünfte werden benötigt

Mit weiteren 500 Geflüchteten rechnet die Kreisverwaltung im Verlauf des Jahres. Bis zu 170 können laut Prayon in der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Tettnang–Bürgermoos untergebracht werden. „Bleiben die Zuweisungen auf dem aktuellen Niveau, läuft es auf weitere Notunterkünfte raus“, sagt der Landrat. Und: „Selbst hier haben wir kaum noch Möglichkeiten.“

Auf der anderen Seite drohen auch Notunterkünfte wegzufallen. So sollen etwa die Turnhallen in Kressbronn und Langenargen irgendwann wieder ihrem eigentlichen Zweck dienen. In den zwei Gemeinden stehe man im Wort, sagt Prayon. „Die Hallen sind uns von den Gemeinden ja angeboten worden. Wir arbeiten jeden Tag daran, Unterkünfte zu finden.“

800.000 Euro in den Sand gesetzt

Kaum zwei Monate ist Prayon im Amt, da steht er nicht nur vor einer Mammutaufgabe, was die aktuelle Flüchtlingspolitik betrifft. Es holt den Bodenseekreis auch ein Geschäft aus dem Jahr 2015 ein. Damals hatte man den Adler in Sipplingen langfristig als Flüchtlingsunterkunft angemietet. Ohne Ausstiegsklausel.

Hätte der Kreis auf einer Rücktrittsklausel bestanden, wäre der Vertrag nicht zustande gekommen. Landrat Prayon

Weil der Umbau zu teuer und der Bedarf nicht mehr gegeben war, wurde nie eine Unterkunft aus dem Adler. Aus den Verträgen kam der Kreis nicht mehr raus. Am Ende summierten sich die Kosten auf 800.000 Euro, ohne dass das Gebäude jemals genutzt wurde.

„Richtig gehandelt“

Der neue Landrat bezieht jetzt Stellung, obwohl es sich um Vorgänge lange vor seiner Amtszeit handelt. „In dieser verzweifelten Situation hat die Kreisverwaltung richtig agiert und die Chance zur Unterbringung Geflüchteter genutzt“, sagt Prayon. „Hätte der Kreis auf einer Rücktrittsklausel bestanden, wäre der Vertrag nicht zustande gekommen. Dann wäre man wieder bei den Turnhallen gewesen. Das galt es zu vermeiden.“

Prayon verteidigt also auf der ganzen Linie die Vorgehensweise unter seinem Vorgänger Lothar Wölfle. Auch was das lange Verschweigen der genauen Zahlen betrifft, sieht Prayon keinen Fehler bei der Kreisverwaltung. Er verweist auf die Rechte der Vertragspartner und sagt: „Deshalb war es aus damaliger Sicht verständlich, diese Details nicht zu veröffentlichen.“

Pläne für Schwabstraße werden geändert

Im SZ-Sommerinterview bestätigt Prayon außerdem, dass der Kreis die Anregung des Gestaltungsbeirats der Stadt Friedrichshafen aufnehmen wird und die Pläne für eine Gemeinschaftsunterkunft in der Häfler Schwabstraße dementsprechend abändern wird.