„Marinez“ heißt ein neues Geschäft in der Karlstraße 8 in Friedrichshafen. Dort bietet Goldschmiedin Ines Mischke handgefertigten Schmuck und maritime Lifestyle-Produkte an. Mit „Schönheiten aus aller Welt“, beschreibt die gebürtige Häflerin ihr maritimes Sortiment. Dazu gehören unter anderem Wohnaccessoires, Textilien, Kissen und Teppiche.

Produkte von Feinkost Martinez aus Fischbach hat sie ebenfalls ins Sortiment aufgenommen, nachdem sie zufällig auf das Unternehmen gestoßen ist und es als zu ihrem Angebot passend empfunden hat. Ein Hingucker im Geschäft ist der Verkaufstresen, für den eine Ravensburger Firma ein altes Ruderboot umfunktioniert hat.

Besonderes Verhältnis zur Karlstraße

Ines Mischke stammt aus Friedrichshafen und hat einen Teil ihrer Kindheit sogar in der Karlstraße verbracht. Zuletzt war die Goldschmiedin und Juwelierin neun Jahre mit der „Galerie Inez“ in Ravensburg vertreten, bevor sie den Weg zurück in ihre Heimatstadt fand.

„Als ich das Geschäft gesehen habe, war es um mich geschehen“, erzählt Ines Mischke, wie es zu dem Umzug in die Karlstraße 8 kam. Als Goldschmiedin entwirft sie eigene Schmuckstücke und hat nach dem Motto „aus Alt mach Neu“ ein Faible für Upcycling von altem Schmuck.

Öffnungszeiten von „Marinez“

Geöffnet ist das Geschäft „Marinez“ montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr. Auf Instagram kann man Ines Mischke unter galerie_inez besuchen.