Neuer Kurs für Menschen mit Lese-Rechtschreibschwäche

Die Volkshochschule Friedrichshafen (vhs) hat einen Kurs vorgestellt, der Erwachsenen mit einer Lese-, Rechen-, oder Rechtschreibschwäche helfen soll. Die sogenannte „Grundbildung am Bodensee (GAB)“ fördert dabei nicht nur das Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie schult auch den Umgang mit Computern und zeigt, wie am besten nach einer Arbeitsstelle gesucht wird.

Mitmachen können alle jene, die Deutsch als Erst- oder Zweitsprache sprechen. An drei Unterrichts-Vormittagen pro Woche vermitteln speziell geschulte Kursleiter und Kursleiterinnen wichtige Fähigkeiten für den Alltag und die Berufswelt. Die Kursdauer beträgt neun Monate. Er beginnt am Montag, 8. April.

Rund 6,2 Millionen Deutsch sprechende Erwachsene im Alter zwischen 18 und 64 Jahren haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Das hat die Studie „LEO 2018 - Leben mit geringer Literalität“ im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ergeben. Das entspricht 12,1 Prozent der Gesamtbevölkerung.

„Auch wenn man schon lange keine Schule mehr besucht hat, Lesen und Schreiben kann man in jedem Alter lernen“, wird Fachbereichsleiterin Lea Gottschick von der vhs Friedrichshafen in einer Pressemitteilung zitiert. „Aber es geht um viel mehr in diesem Kurs. Er soll Sicherheit im Alltag geben, die Literalität in der Familie stärken, die Berufschancen verbessern und einen sicheren Umgang mit Geld vermitteln. Lesen und Schreiben zu können schafft Teilhabe, es verbindet, macht stolz, ermöglicht sogar ein gesünderes Leben.“

„Grundbildung am Bodensee“ ist ein bundesweit erstmalig durchgeführtes Kooperationsprojekt. Projektpartner sind die Volkshochschulen Friedrichshafen, Bodenseekreis und Landkreis Konstanz, die Jobcenter der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz sowie das Kultusministerium Baden-Württemberg und der Landesverband der Volkshochschulen Baden-Württemberg.

Das Ministerium und die Jobcenter übernehmen die Finanzierung der Kurse. Damit können sie für die Teilnehmer kostenlos angeboten werden. An der vhs Landkreis Konstanz gibt es ein identisches Kursangebot, das ebenfalls im April startet.

Was die Berufswelt anbelangt, soll Grundbildung am Bodensee neue Chancen eröffnen. Zum einen steht Bewerbungstraining und Medienkompetenz auf dem Lehrplan, zum anderen geht es um Berufsorientierung. Außerdem sollen verschiedene Betriebe besichtigt werden. Berater des Jobcenters und eine Sozialpädagogin unterstützen die Teilnehmenden. Mit erfolgreichem Kursabschluss ist ein weiterer Grundstein für fortführende Qualifizierungen, Praktika, Ausbildungen oder Arbeitsaufnahme gelegt. Zusätzlich können Sprachprüfungen abgelegt werden.

