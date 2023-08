Neuer Flyer gibt Tipps zum barrierefreien Reisen

Der neue handliche Flyer „Barrierefrei Reisen“ mit einer Stadtkarte gibt nützliche Tipps und Hinweise für Menschen mit Behinderung. Herausgegeben wurde er von der Tourist–Information Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit Freddy Pfleiderer, ehrenamtlicher Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung.

Der abgebildete Stadtplan zeigt die Standorte von barrierefreien Toiletten, Parkplätzen und Parkhäusern. Außerdem weist das Faltblatt auf barrierefreie Institutionen wie das Zeppelin Museum, das Dornier Museum, das Graf–Zeppelin–Haus, die Messe, die Schlosskirche sowie die städtischen Bäder und das Freizeitgelände Manzell hin. Aufgeführt sind auch zwei Unternehmen, in denen Rollstühle ausgeliehen werden können. Nachzulesen sind außerdem Informationen zu den Bodensee–Schiffsbetrieben, zum Katamaran, zur Fähre Friedrichshafen–Romanshorn sowie zu Bus, Bahn und E–Autos.

Interessierte können den Flyer kostenlos im Rathaus am Adenauerplatz, in der Tourist–Information beim Stadtbahnhof, in der Tourist–Information in Ailingen und im Bürgerbüro in Fischbach abholen.

Barrierefreiheit