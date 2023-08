Friedrichshafen

Neuer Defibrillator am Bürgerhaus in Kluftern

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ortsvorsteher Michael Nachbaur freut sich darüber, dass künftig der neue Defibrillator an der Außenwand des Bürgerhauses auch dann Leben retten kann, wenn das Haus geschlossen ist. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

An der Außenwand am Bürgerhaus Kluftern ist ein zusätzlicher Defibrillator angebracht worden, der jetzt 24 Stunden am Tag genutzt werden kann.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 15:11 Von: sz