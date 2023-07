Das Polizeirevier in Friedrichshafen hat einen neuen Chef. Nicolas Riether ist seit einigen Wochen der Leiter, zunächst kommissarisch.

Endgültig besetzt wird die Stelle wohl nach der Ausschreibung im Herbst. Dann will Riether, der sich keineswegs nur als „Lückenfüller“ sieht, auch ganz offiziell den Posten übernehmen.

Schon als Kind wuchs in Nicolas Riether der Wunsch, Polizist zu werden, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt. „Mein Onkel war Polizist und ist immer mit dem Polizeimotorrad vorgefahren“, erinnert er sich. Das habe ihn natürlich beeindruckt.

Deshalb ging es für Nicolas Riether — nach der Hauptschule, der weiterführenden Schule und dem Abitur am beruflichen Gymnasium — 1999 tatsächlich zur Polizei. „Die Ausbildung war damals in Göppingen“, sagt er.

Er schloss direkt ein Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen–Schwenningen an, bei dem ihn der praktische Teil auch zur damaligen Polizeidirektion in Ravensburg führte.

„Meine erste Verwendung nach dem Studium war in Friedrichshafen beim dortigen Polizeirevier im Streifendienst“, berichtet Riether. Für ihn sei sein jetziger Job deshalb wie eine „Rückkehr zu den Wurzeln“.

Was Riether an Friedrichshafen reizt

Doch bevor es zu dieser Rückkehr kommen konnte, durchlief Nicolas Riether diverse Stellen bei der Polizei im ganzen Land. So war er unter anderem in einer Fortbildungseinrichtung in Freiburg tätig und kümmerte sich um das Thema „Einsatzmanagement“.

An der Hochschule in Biberach war bis 2017 Leiter des Institutsbereichs Einsatztraining.

Hier habe ich die Möglichkeit, mich persönlich zu entwickeln. Nicolas Riether

Danach kam der Wechsel nach Weingarten, wo Riether ebenfalls die Leitung des örtlichen Reviers übernahm. Und nun Friedrichshafen — eine Aufgabe, auf die sich der 44–Jährige freut.

„Hier habe ich die Möglichkeit, mich persönlich zu entwickeln. Es gibt mehr Aufgaben, mehr Verantwortung und eine ganz andere Dynamik“, sagt er.

Diese Problemfelder sieht er in der Stadt

Da er schon eine Zeit lang in Friedrichshafen Polizist war, habe er den Vorteil, vor Ort ein Netzwerk zu haben. Als Revierleiter sieht er sich als „Manager im Hintergrund“, der organisiert, aber auch viel mit seinem Personal interagiert. „Ich bin ein kommunikativer Typ und spreche gern mit Menschen“, sagt Riether.

Friedrichshafen mit seinen mehr 60.000 Einwohner biete einiges, so der Polizist: Es sei eine Tourismusregion, es gebe die Messe, den Flughafen, große Veranstaltungen wie das Seehasenfest und vieles mehr.

„Hier passiert was. Aber das zieht auch Menschen an, die für Probleme sorgen“, sagt Riether. Als Herausforderung bezeichnet er zum Beispiel die Tuning–Szene, die in den Sommermonaten für Lärmbelästigungen und teils auch gefährliche Situationen im Straßenverkehr sorgt.

Respektlosigkeit nimmt laut Riether zu

„Gefühlt haben wir außerdem immer mehr mit psychisch auffälligen Personen zu tun“, berichtet Nicolas Riether. Eine weitere Sorge: die laut Riether steigende Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamten.

Ich habe eine große Heimatverbundenheit. Nicolas Riether

Diese und viele weitere Themen würden ihn beschäftigen und er fügt an: „Das Revier steht gut da, daran möchte ich anknüpfen.“