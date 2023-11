Die Friedrichstraße wird in der kommenden Sitzungsrunde des Gemeinderates wieder zum Thema. Nachdem die Stadt die Straße Ende Juni 2023 wieder freigegeben hatte, gab es noch immer viele Debatten, einige leichtere Unfälle mit Fahrradfahrern und Autos sowie Anträge von Ratsfraktionen. Über diese Anträge und die Pläne der Verwaltung soll nun gesprochen werden.

Die provisorische und temporäre Verkehrsberuhigung war durch Verlegung des Radverkehrs auf die Straße und den Bau eines Kreisverkehrs an der Olgastraße sowie der Reduzierung auf nur noch zwei Fahrspuren ohne Abbiegespur eingerichtet worden. Trotzdem gab es noch eine ganze Reihe von Problemen.

Was hat die Stadt getan?

Aufgrund der „diversen Defizite in der Verkehrsabwicklung“, wie die Stadt es nennt, hat sie eine Verkehrszählung stattfinden lassen. „Die Verkehrsbelastung liegt bei 9.000 bis 10.000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden“, schreibt die Stadtverwaltung. Im Vergleich zu den Verkehrszahlen vor dem Umbau der Friedrichstraße sei eine leicht abnehmende Tendenz zu beobachten, die aber Schwankungen unterliege. Durch die neue Bundesstraße sei die Verkehrsbelastung aber deutlich zurückgegangen.

Gegenüber den Prognosen, die im Zusammenhang mit dem Verkehrsentwicklungsplan für das Jahr 2021 getroffen wurden, liegt die Zahl der Fahrzeuge aber deutlich höher. Die Stadt macht nun Vorschläge für die weitere Umgestaltung der Straße.

Wo plant die Stadt Zebrastreifen?

So sollen feste Zebrastreifen gebaut werden. Diese sollen auf der Friedrichstraße östlich der Riedleparkstraße, auf der Riedleparkstraße bei gleichzeitiger Reduzierung der Fahrbahnbreite oder dem Einbau einer Mittelinsel, auf der Friedrichstraße östlich der Karlstraße und auf der Karlstraße ebenfalls mit Fahrbahnreduzierung oder Mittelinsel eingerichtet werden.

Im Zuge des Neu- und Umbaus des Landratsamtes soll diese Kreuzung an der Albrechtstraße auch umgebaut werden. Dadurch wird es die einfache Geradeausspur in die Innenstadt nicht mehr geben, der Verkehr wird in der Hauptrichtung links abgeleitet. (Foto: Ralf Schäfer )

Ein Fußgängerüberweg auf der Friedrichstraße westlich der Riedleparkstraße soll es nicht mehr geben, weil für Rechtseinbieger aus der Riedleparkstraße die Sichtverhältnisse auf einen Fußgängerüberweg eingeschränkt seien. Sollte es sich aber zeigen, dass dort auch eine Querungshilfe benötigt werde, dann wolle man die Örtlichkeit noch einmal überprüfen.

Bei der Riedleparkstraße soll geprüft werden, ob eine Mittelinsel eingebaut oder der „Seitenraum auf der Westseite zwischen Zufahrt des Grundstücks Gessler und der Friedrichstraße verbreitert“ werden soll. Damit wäre der Zebrastreifen nicht mehr zu lang, und dort nur die maximal zulässigen zwei Fahrspuren vorhanden sein.

Eine Entscheidung bleibt offen?

Die Stadtverwaltung würde lieber den Seitenraum zwischen Einfahrt zum Grundstück Gessler und der Friedrichstraße vergrößern. Unter Seitenraum wird der Bereich neben der Fahrbahn bezeichnet, weil er einen Sicherheitsbereich zur Fahrbahn beinhaltet, der nicht zum Bewegungsraum der Fußgänger gehört. „Damit würde das Rechtseinbiegen für Busse in die Friedrichstraße vereinfacht, die Sicht auf die westliche Querung der Friedrichstraße verbessert und die Wartefläche vergrößert“, so die Stadtverwaltung. Ob der Blick auf die westliche Querung nötig ist, weil es sie ja nicht mehr geben soll, bleibt offen.

Gleichzeitig sollen die abbiegenden Busse und Radfahrer auf der Riedleparkstraße an sich zurückstauenden Kfz vorbei fahren können. Dafür könnte eine sogenannte Bus-/Radschleuse eingerichtet werden. Busse und Radler erhalten dort eine eigene Fahrspur, die aber vor dem Zebrastreifen wieder mit der Fahrbahn zusammengeführt werden soll. Für die Autofahrer, die die Riedleparkstraße in Richtung Friedrichstraße befahren, wird auf ihrer Fahrbahn eine Markierung angebracht, die verdeutlicht, dass Busse und Radfahrer an dieser rund 18 Meter vor dem neuen Zebrastreifen stattfindenden Zusammenführung der Fahrspuren Vorfahrt haben.

Was passiert mit den Ampeln?

Auch zu den Ampelanlagen gibt es neue Ideen. Die bisher bestehenden Ampelanlagen sollen abgebaut werden. Die Ampel für die Busse aus dem Bahnhofsplatz aber wird erhalten bleiben. Weil der Verkehrsfluss seit der Ausschaltung der Ampeln an der Karlstraße und der Riedleparkstraße deutlich besser funktionierte und selbst die Busse pünktlicher wurden, werden diese Ampeln abgebaut. Die Ampelanlage an der Metzstraße soll so eingerichtet werden, dass für Fußgänger Grün angezeigt wird und der Weg für Fahrzeuge nur auf deren Anforderung hin freigegeben wird.

Welche Ideen gibt es darüber hinaus?

Im Kreuzungsbereich Friedrich-/Karlstraße soll der Straßenbelag angepasst werden, um die Verkehrsführung zu verdeutlichen. Nicht geändert hingegen wird die Radverkehrsführung. Die Radfahrer sollen weiterhin gleichberechtigt auf der Friedrichstraße mitfahren.

Darüber hinaus hat die Stadt sich auch Gedanken gemacht, den Durchgangsverkehr generell zu reduzieren. Dazu legt die Verwaltung einen Umbauplan der Kreuzung am Landratsamt vor. Im Zuge des Landratsamts-Neubaus sei mittelfristig vorgesehen, den Knoten dort so umzubauen, dass der Verkehr aus Richtung Fischbach in die Albrechtstraße geleitet wird und der Weg in die Innenstadt nicht mehr geradeaus, sondern nur Rechtsabbiegern offen ist.

Und auch an der Schule St. Elisabeth könnte die Vorfahrt in die Werastraße aus Richtung Fischbach abknicken und nicht geradeaus in Richtung Graf-Zeppelin-Haus (GZH) weiterführen. Damit könnten auch Busse aus Richtung Hofen einfacher in Richtung GZH einbiegen, so die Verwaltung. „Zur Umgestaltung des Knotens nach dem Antrag der Fraktion Netzwerk für Friedrichshafen werden derzeit beim Stadtbauamt die gestalterischen Möglichkeiten untersucht“, heißt es.

Weitere Anträge

Zur weiteren Gestaltung der Friedrichstraße haben SPD/Linke und ÖDP/parteilos weitere Anträge gestellt. Den Antrag der SPD/Linke, mit dem der Radverkehr auf die Fahrbahn verlegt und das Linksbabbiegeverbot in die Schmidstraße aufgehoben werden solle, lehnt die Verwaltung ab, weil dann der gesamte Kreuzungsbereich Schmid-, Wera- Friedrichstraße umgebaut werden müsste. Statt dessen sei jedoch vorgesehen, den stadtauswärts führenden, getrennten Geh-/Radweg in einen gemeinsamen Geh-/Radweg zu ändern.

Auch der Antrag der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/parteillos, die Friedrichstraße im Bereich zwischen Stadtbahnhof und Karlstraße zu sperren, wird abgelehnt, weil das deutliche Verkehrsverlagerungen in die Ailinger Straße sowie die Charlotten- und Eugenstraße zur Folge hätte.

Was kostet das alles?

Bei den vorgestellten Maßnahmen, über die zunächst der Ratsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) berät, würden Kosten in Höhe von rund 150.000 Euro anfallen. Allein die vier Zebrastreifen kostet laut Stadtverwaltung rund 100.000 Euro.

Die Sitzung des PBU findet am Dienstag, 7. November, um 16 Uhr im Rathaus statt.