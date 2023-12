Ravensburger zieht es in Richtung Bodensee und sie interessieren sich für Fußball, und zwar alle, ohne Ausnahme. Nach jahrelanger Beobachtung bin ich mir dieser Theorie sicher. Seit ich für die Häfler Lokalredaktion schreibe, ist sie restlos bewiesen.

Denn kürzlich machte ich Bekanntschaft mit einem Kollegen aus der Anzeigenabteilung in Friedrichshafen. Was uns verbindet: Wir sind gebürtige Ravensburger, arbeiten nun am See und haben als Jugendliche im Fußballverein gekickt.

Eine überraschende Entdeckung

Ein wenig später lernte ich einen weiteren Anzeigenkollegen kennen - er ist im Alter meiner Mutter. Wir haben herausgefunden, dass wir beide auf dieselbe Grundschule in Weißenau bei Ravensburg gegangen sind.

Und nicht nur das: Zwei seiner damaligen Klassenkameraden, mit denen er Fußball spielte, sind die Väter meiner ehemaligen Klassenkameraden, mit denen ich Fußball spielte.

Doch es geht auch andersherum: Meine Mitvolontärin, eine Häflerin, wechselt bald vom See nach Ravensburg. Sie mag aber auch keinen Fußball. Das beweist meine Theorie - glaube ich.