Die Verkehrswende beginnt. Zumindest bereitet sich die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH darauf vor, schafft die Silberpfeile ab und kauft für einen um 30 Prozent erweiterten Fahrplan 31 neue Busse, dazu sieben Elektro–Fahrzeuge. Das Angebot wird in einigen Bereichen erheblich erweitert.

Es tut sich einiges, und das hat zum Teil rechtliche Gründe, zum Teil aber auch Gründe, die Stadtverkehr–Chef Horst Schauerte damit erläutert, neue Kunden gewinnen zu wollen und die Verkehrswende einzuleiten, zumindest gut darauf vorbereitet zu sein.

Die rechtlichen Grundlagen

Die Verträge laufen aus, es war Zeit für die Stadtverkehr GmbH, neue Verträge vorzubereiten und die Leistungen, die bislang der Regionalverkehr Alb–Bodensee GmbH (RAB) geliefert hat, europaweit neu auszuschreiben. Nach europäischem Vergaberecht bedeutete das aber auch, dass „maßgebliche Leistungen“ von dem Verkehrsunternehmen selbst erbracht werden müssen, das ausschreibt.

Bisher gehörten die Silberpfeile der RAB, die Fahrer kamen von der RAB und die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH war eine Gesellschaft innerhalb der großen Familie Stadtwerk am See, die die Leistungen der RAB in Anspruch genommen hat.

Die „maßgeblichen Leistungen“ bestehen nun darin, dass die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH zum 1. Januar kommenden Jahres mit 31 eigenen Bussen fährt, dazu kommen im Laufe des Jahres 2024 sieben weitere Elektrobusse. Alles in allem eine Investition von 13 Millionen Euro, von denen eine Million Euro vom Land gefördert wird.

Die Ausschreibung der übrigen Leistungen, die bislang von der RAB übernommen wurden, wird Ende der Woche entschieden sein. Die Busse werden dann an das Unternehmen vermietet, das die Ausschreibung gewonnen hat. Anschließend mietet die Stadtverkehr GmbH die Komplettleistung, also die Busse samt Fahrer und die Fahrten sowie die Instandhaltung der Busse von dem Unternehmen zurück.

Diese Busse kommen

Die Zeit der Silberpfeile ist damit vorbei, es werden neue Diesel–getriebene Fahrzeuge für rund 290.000 Euro pro Stück angeschafft, die von MAN kommen und bereits vollumfänglich auf die Anforderungen der Verkehrswende angepasst sind. Sie könnten bereits mit E–Fuels fahren und ihr Betrieb ließe sich CO₂–mindernd darstellen.

Dazu aber wäre eine Tankstelle für synthetische Dieselkraftstoffe nötig. In den neuen Bussen werden die Fahrgäste keinerlei Einschränkungen gegenüber den Silberfpeilen erleben, WLAN wird es weiterhin geben. „Unsere neue Flotte kann damit noch ökologischer unterwegs sein, als es das Gesetz, die sogenannte Clean Vehicles Directive, vorsieht“, sagt Horst Schauerte.

Die sieben 570.000 Euro teuren Elektrobusse werden bis zur Lieferung, die länger dauert, von alten Silberpfeilen ersetzt. Sobald die E–Busse da sind, sie werden von der niederländischen Firma Ebusco hergestellt, werden auch die letzten Silberpfeile verschwinden. Ihre Reichweite auf den für sie vorgesehenen Strecken ist so bemessen, dass sie nachts geladen werden und dann den ganzen Tag fahren können.

Neue Haltestellen geplant

In den Bussen und an zunächst 34 Haltestellen — weitere sollen später hinzukommen — bekommen die Fahrgäste die Anschlussverbindungen in Echtzeit digital angezeigt, in den Bussen können über USB–Buchsen die Geräte geladen werden und besagte stark frequentierte Haltestellen erhalten sogenannte e–Paper–Anzeigen, auf denen Anschlussmöglichkeiten und eventuelle Verkehrsstörungen zu sehen sind. Das Ganze ist barrierefrei gestaltet, sehbehinderte Menschen können sich die Informationen auch vorlesen lassen.

Möglich macht das eine komplett neue Betriebsleitsoftware, die von der Zentrale des Stadtwerks am See in Friedrichshafen gesteuert und mit Inhalten versorgt wird. So bleiben die Daten im eigenen Haus und man kann mit der Zeit auf Fahrgastverhalten und Verkehrsplanungen eingehen. Das gilt auch für Sonderfahrten, wie sie beim Seehasenfest nötig sind. Sie werden dann direkt angezeigt und sind für die Fahrgäste besser zu finden.

„Es geht hier um einen neuen Zehn–Jahres–Vertrag. Und wenn wir schon neu beginnen, dann tun wir das auch richtig“, sagt dazu Horst Schauerte. Doch nicht nur mit der Ausstattung wird sich beim Stadtverkehr ein neues Kapitel öffnen, auch die Fahrpläne und die Angebote werden drastisch verbessert werden.

Fahrzeiten werden verlängert

Im bisherigen Angebote lagen die Taktzeiten, in denen die Stadtbusse genutzt werden konnten, zwischen 5.30 und 20 Uhr. Diese Zeit wird für alle Linien bis 21 Uhr verlängert. Die Stadtverkehr GmbH reagiert damit vor allem auf die Fahrgastumfragen der jüngeren Vergangenheit, die gezeigt hätten, dass viele Berufstätige im Einzelhandel, die bis 20 Uhr arbeiten müssen, gerne eine Verbindung danach nach Hause haben würden. An Wochenenden werden alle Takte verdichtet, statt also alle zwei Stunden mit dem Bus fahren zu können, wird das künftig stündlich möglich sein.

Ferner fahren die Linien, auf denen heute noch Abendlinien unterwegs sind, ab dem 1. Januar 2024 bis 24 Uhr. Das sind die Linien 1 (Ringverkehr), 6 (Kitzenwiese), 12 (Markdorf), 13 (Ettenkirch), 14 (Oberteuringen) und 16 (Raderach). Die täglich dort bis 24 Uhr verkehrenden Busse werden die Abendlinien ersetzen.

Neue Expresslinien

Die beiden Orte Markdorf und Oberteuringen werden ab dem 1. Januar durch Expresslinien mit der Häfler Innenstadt verbunden, die zusätzlich zu den anderen Bussen fahren. Die X12 wird von Markdorf über Kluftern und das Landratsamt ins Zentrum fahren und ist damit fast ebenso schnell wie ein Pkw.

Von Oberteuringen geht es mit der X14 auf direktem Weg über Berg und den Sportpark nach Friedrichshafen. Damit bekommt Oberteuringen einen „Kino– und Sportbus“, wie ihn Horst Schauerte nennt, denn auch der fährt bis 24 Uhr. Die beiden Expresslinien werden vom Landkreis finanziert.

Kluftern und Markdorf

Deutliche Verbesserungen wird es im Fahrplan auch für Kluftern und Markdorf geben. Hier war vor allem das Mediationsverfahren vor einigen Jahren ausschlaggebend. Dabei hatte man sich darauf geeinigt, statt einer Umgehungsstraße zu bauen, den ÖPNV und den Radverkehr deutlich zu verbessern, auch nach Markdorf.

Beides wird nun mit einem 15–Minuten–Takt und einer deutlichen Verbesserung der Anbindungen innerhalb Markdorfs erreicht. Die Busse fahren nicht mehr nur zum Bahnhof, sondern zwölf weitere Haltestellen in Markdorf an.

Die Linien 11, 12 und X12 verbinden Markdorf, Kluftern und die Häfler Innenstadt über diese Markdorfer Haltestellen mit vier Fahrten pro Stunde bis 24 Uhr.

Was sonst noch kommt

Zusätzlich zu dem Angebot des erweiterten Stadtverkehrs werden alle Schulbusse, außer die der Bodenseeschule, für den „normalen“ Fahrgast geöffnet. Sie sind künftig in den Fahrplänen des Stadtverkehrs enthalten und bieten weitere Mitfahrmöglichkeiten für die Fahrgäste.

Ferner gibt es derzeit Überlegungen seitens des Graf–Zeppelin–Hauses (GZH), in den Eintrittskarten aller Veranstaltungen bereits das ÖPNV–Ticket einzubeziehen. Horst Schauerte hofft darauf, dass das umgesetzt wird.

Am GZH wird es eine neue Haltestelle geben, die an der Eugenstraße/Franziskuszentrum fällt dafür weg, diese Linie fährt künftig am Stadtbahnhof ab.

Und auch das Erscheinungsbild wandelt sich, die neuen Busse werden grün mit blauen Teilen, sie nähern sich dem Design des Stadtwerks am See an.