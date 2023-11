Neue Kita-Leitung feierlich eingeführt

Seit einigen Wochen leitet Martina Eisgedt den Bonhoeffer Kindergarten unter Evangelischer Trägerschaft. Dies nahm die Evangelische Bonhoeffer Kirchengemeinde in Friedrichshafen zum Anlass, sie in einem festlichen Gottesdienst am Sonntag in ihr Amt einzuführen.

„Wie dem Anlass angemessen, war dies kein liturgisch schwergewichtiger Gottesdienst, sondern ein fröhlicher Familiengottesdienst“, sagt Pfarrer Hannes Bauer. Die Mitarbeiterinnen und die Kinder der Kita hatten vieles selbst geplant und dann auch gestaltet. Mit fröhlichen Gesichtern hießen die Kinder die zahlreichen Gottesdienstbesucher willkommen mit dem Lied „Willkommen in der Kirche, willkommen Groß und Klein, denn Jesus lädt uns ein.“

Eine kurze Predigt von Pfarrer Hannes Bauer, die Geschichte vom „Lichterwicht“, dargestellt von den Kindern und ein wohltuendes Segensgebet der Mitarbeiterinnen brachten spürbar Licht in den sehr gut besuchten Gottesdienst. Viele Kinder hatten sich, um besser sehen zu können, vorne in der Mitte des Altarraums der Bonhoeffer Kirche auf kleine Bänke gesetzt oder gelegt. „So war das Ganze eine bunte lebendige Runde, die junge Menschen, Pfarrer, die Gemeindemitglieder und Gäste aus der ganzen Stadt vereinte.“ Sagt Pfarrer Hannes Bauer. „Das hatte was“, so die treffende Aussage einer älteren Kirchenbesucherin beim anschließenden Empfang. „So erlebe ich die Kirche gerne, lebendig, jung und dynamisch. Das ist gelebtes Evangelium!“

Im Mittelpunkt stand dann der begleitende Segen für die Arbeit an den Kindern, den Pfarrer Bauer zusammen mit dem Fachpersonal und dem Kirchengemeinderat zusprach. Es schloss sich das sonntägliche Kirchenkaffee an mit kurzen Beiträgen von Seiten der evangelischen Trägerschaft, dem Elternbeirat, dem Kirchengemeinderat und selbstverständlich von der Protagonistin, Martina Eisgedt selbst.