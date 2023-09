Die neue Bootshalle des Zolls in Friedrichshafen ist auch Monate, nachdem sie zu Wasser gelassen wurde, noch nicht vollständig einsatzbereit. Bereits im März hatten zwei Kräne das Bauwerk am Hinteren Hafen in den See gesetzt.

Allerdings ist der Innenausbau laut Zoll nur schleppend vorangekommen. Die beiden Boote der Behörde müssen deshalb seither außerhalb der Halle, unter freiem Himmel, anlegen.

„Leider verzögerte sich der Innenausbau aufgrund von Schwierigkeiten bei der Materiallieferung und Handwerkerterminen“, sagt Hagen Kohlmann, Sprecher des Hauptzollamts Ulm, auf Nachfrage. „Daher liegen die Boote noch draußen.“

Halle kam auf spektakuläre Weise in den See

Die Halle selbst war bereits im Frühjahr über mehrere Wochen hinweg auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen montiert worden. Am 15. März rückten dann zwei Spezialkräne an, um das 75 Tonnen schwere Gebäude in aufwändiger Kleinarbeit in den Bodensee zu manövrieren.

Anschließend zogen zwei Motorboote die Halle durchs Wasser, um sie am Steg zu positionieren — dort, wo sich auch die alte Bootshalle des Zolls befand.

Das schwimmende Bauwerk ist laut Zoll 22 Meter lang, 13 Meter breit und sieben Meter hoch — und im Innenbereich unfertig. Im Frühjahr hieß es von Seiten der Behörde noch, dass die Innenausbauten „in den nächsten Wochen“ abgeschlossen sein würden.

Im Oktober soll der Innenausbau der Halle fertig sein, sodass die beiden Boote des Zolls im Winter geschützt untergebracht sind. (Foto: Florian Peking )

Die Halle sollte dann zur Garage für die beiden Zollboote „Graf Zeppelin“ und „Buchhorn“ werden. Nun haben sich die Arbeiten aber offensichtlich über den gesamten Sommer gezogen.

Wann der Innenausbau fertig sein soll

Die gute Nachricht: „Der Bauträger, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, hat aber signalisiert, dass die Arbeiten spätestens im Oktober abgeschlossen sein werden“, berichtet Hagen Kohlmann.

Die alte Halle wurde schon vor einiger Zeit von Booten auf die österreichische Seite des Sees verfrachtet. (Foto: Zoll Ulm )

Ein Zeitpunkt, der für die Zollbeamten keineswegs zu früh kommt. „Das ist auch für uns wichtig, da wir die Boote im Winter geschützt untergebracht wissen wollen“, so Kohlmann. Der in die Jahre gekommene „Vorgänger“ der Zollbootshalle ist schon vor längerer Zeit von einer Fachfirma entsorgt worden.

Ähnlich wie an Land ist es auch auf dem See die Aufgabe des Zolls, Schmuggel zu verhindern. Die Beamten kontrollieren also Schiffe und überwachen den Warenverkehr im Hinblick auf Verbote und Beschränkungen — zum Beispiel beim Thema Waffen und Drogen.

Außerdem zählen auch der Umweltschutz auf See und die Rettung Schiffbrüchiger zu den Aufgaben der Zollbeamten.