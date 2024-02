Fünf neue Flüchtlingsheime? So hat der Gemeinderat entschieden

Aus fünf werden drei: Der Gemeinderat hat am Montag über die Pläne für neue Flüchtlingsunterkünfte in Friedrichshafen beraten - und entschieden, dass die beiden angedachten Standorte in Ettenkirch gestrichen werden sollen. In knappen Abstimmungen lehnte das Gremium sowohl den Standort beim Feuerwehrmuseum in Waltenweiler als auch jenen beim Pfarrhaus in Ettenkirch ab.

Auch bei den restlichen Plänen ergeben sich durch verschiedene Anträge, die die Fraktionen stellten, Änderungen: So stimmte der Gemeinderat dafür, dass in der Unterkunft im Eggenweg in Allmannsweiler maximal 50 Geflüchtete unterkommen sollen - ursprünglich hatte die Verwaltung dort eine Maximalzahl von 150 Personen angegeben.

50 Geflüchtete maximal in Kluftern

Zudem soll die Verwaltung prüfen, inwiefern ein Spielplatz und eine Kindertagesstätte vor Ort möglich sind. Auch in Kluftern entschied das Gremium, dass in der Einrichtung statt wie angedacht 76 höchstens 50 Personen untergebracht werden sollen. Für die Planungen eines Standorts am „Roten Haus“ gab das Gremium ebenfalls grünes Licht.

