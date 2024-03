Neue Deutsche Härte rockt die Bühne der Caserne

Die Band Neue Deutsche Härte (NDH) „Heldmaschine“ tritt am Samstag, 23. März, innerhalb ihrer Flächenbrand-Tour 2024 im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen auf. Ab 20 Uhr wird die Bühne im Casino gerockt. Einlass ist bereit um 19 Uhr. Als besondere Gäste sind „Vlad in Tears“ vor Ort.

Die Band aus Koblenz wartet mit neuen Songs, neuer Show und neuem Album auf. Die Heldmaschine-Show mit ihrem wuchtigen Sound ist das Fundament einer neuen Epoche der Band. Entstanden 2011 als Parallelprojekt aus der Rammstein-Tribut-Band „Völkerball“ gehen die Bandmitglieder von „Heldmaschine“ heute ihre eigenen musikalischen Wege. Dabei legen sie mehr Wert auf elektronische Elemente.

Ihr Musikstil kombiniert verwandte Stilrichtungen wie Hardrock, Alternative Metal und Deutschrock. Häufig werden aber auch Techno-Elemente eingesetzt. Die Bühnenauftritte der Band sind geprägt von selbst hergestellten Bühnenbildern. Lichteffekte und Kunstnebel umspielen die Kostümen der experimentierfreudigen Bandmitglieder um René Anlauff. Die Liedtexte sind meist mehrdeutig und behandeln gesellschaftskritische Themen.

Mit in die Caserne bringt die „Heldmaschine“ eine besondere Live-Energie sowie ein neues Showkonzept. Unterstützt wird die Band an diesem Abend von „Vlad in Tears“, einer Dark-Rock-Metal-Band aus Berlin, die 2007 in Italien gegründet wurde.

An der Abendkasse sind Karten für 35 Euro erhältlich. Karten im Vorverkauf gibt es für 26 Euro unter www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de