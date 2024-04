Der Bodenseekreis nimmt wieder viel Geld in die Hand, um den ÖPNV zu verbessern: Knapp 1,6 Millionen Euro zahlt der Kreis in diesem Jahr zusätzlich, vor allem für die neuen Expressbuslinien X12 zwischen Friedrichshafen und Markdorf und X14 zwischen Friedrichshafen und Oberteuringen. Sie können nach dem einstimmig im Kreistag gefassten Finanzierungsbeschluss Ende April starten.

Viertelstundentakt nach Markdorf

Mit dem Expressbus beträgt die Fahrzeit laut der Kreisverwaltung künftig von und nach Markdorf weniger als eine halbe Stunde. Außerdem gibt es einen Viertelstundentakt zwischen beiden Städten. Oberteuringen erhält demnach von und nach Friedrichshafen einen Halbstundentakt. Der neue Schnellbus nach Oberteuringen benötigt zwar etwa die gleiche Fahrzeit wie der normale Bus, er hat aber ein größeres Einzugsgebiet, fährt zum Beispiel das Häfler Bodenseecenter und Sportbad an.

Verbessert werden laut der Kreisverwaltung auch die Linienführungen und Anbindungen der klassischen Linien 11, 12 und 14. Hier werden die Kosten zwischen Friedrichshafen und dem Kreis aufgeteilt. Ab 2024 rechnet der Bodenseekreis mit jährlichen Kosten für dieses neue ÖPNV-Paket von rund 2,1 Millionen Euro. Das Projekt soll zunächst auf drei Jahre beschränken und dann evaluiert werden.

Wir starten damit ins Express-Zeitalter. Stadtverkehrs-Chefin Magdalena Linnig

Auch die neuen Expresslinien gehören zum Stadtverkehr Friedrichshafen: „Sie nehmen am Montag, 29. April, ihren Betrieb auf“, sagt Stadtverkehrs-Chefin Magdalena Linnig gemäß einer Mitteilung. „Damit wird unser neues Fahrplan-Konzept komplett und die Verbesserungen im Busverkehr für noch mehr Menschen spürbar. Wir starten damit ins Express-Zeitalter.“

15 weitere Busfahrer

Für den Start der neuen Linien gebe es noch vertragliche und operative Vorlaufzeiten - so müssen beispielsweise die Fahrpläne an 70 Haltestellen ausgetauscht und 15 weitere Busfahrer eingesetzt werden. Die Express-Linie X12 fährt laut Stadtverkehr von Markdorf im 30-Minuten-Takt über Kluftern, Efrizweiler und Fischbach zum Stadtbahnhof. Sie ergänze montags bis freitags die Stadtverkehrs-Linien 11 und 12 zu insgesamt vier Fahrten pro Stunde. Damit bietet sich den Fahrgästen zwischen Markdorf, Kluftern und Friedrichshafen - mit den Buslinien 11, 12 und X12 - ein 15-Minuten-Takt.

Die Express-Linie X14 fährt jeden Tag stündlich von Oberteuringen, Unterteuringen, Berg über Sportpark in die Innenstadt - freitags und samstags bis Mitternacht. So gibt es so künftig zwei Verbindungen pro Stunde zwischen Oberteuringen und Friedrichshafen. Gemeinsam mit der Linie 14 wird so das Angebot verdoppelt und am Abend weiter ausgedehnt.

Insbesondere in Friedrichshafen-Fischbach, wo nun für über drei Monate in der Dornierstraße nur ein Schülerbus fuhr, seien die Linien vermisst worden, sagt Geschäftsführerin Linnig. „Damit kommen die Verbesserungen, die wir versprochen haben, nun bei noch mehr Menschen direkt an“.

Pünktlichkeit soll verbessert werden

Beim Stadtverkehr arbeitet man zudem auch an der Verbesserung der Pünktlichkeit. „Wir haben bei den Bussen neue Antennen installiert, damit die Busse besser mit den Ampeln kommunizieren und so auf der grünen Welle ‚reiten‘ können“, erklärt Linnig. Zudem statte die Stadt weitere Ampeln mit der Kommunikationstechnik aus, um den Busverkehr weiter zu beschleunigen.