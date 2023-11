Auf einer Wiese beim Frei- und Seebad in Fischbach dürfen keine Wohnhäuser gebaut werden. Der Eigentümer des Grundstücks hatte sich mit einer Bauvoranfrage an das Rathaus gewandt. Doch die Stadtverwaltung sprach sich dafür aus, dem geplanten Projekt eine Absage zu erteilen. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) stimmte dem in seiner jüngsten Sitzung zu.

Wie aus den Unterlagen zu besagter Sitzung hervorgeht, hatte der Eigentümer bereits vor mehr als zehn Jahren beim Stadtplanungsamt eine Anfrage eingereicht, das Grundstück bebauen zu wollen. Schon damals lehnte das Amt ab, da auf der Fläche ein Bauverbot gilt. Zwischenzeitlich zog der Grundstückseigentümer sogar vor Gericht ‐ änderte dann aber seine Haltung wieder. Seither ruht das Verfahren.

Es folgte ein neuer Versuch des Eigentümers, mit dem sich nun der Bauausschuss befasste. Der Plan: Auf der etwa 5900 Quadratmeter großen Fläche sollen vier Mehrfamilienhäuser mit je drei Stockwerken und insgesamt 18 Wohnungen entstehen.

Wohnhäuser könnten Badebetrieb einschränken

Die Verwaltung spreche sich gegen eine Bebauung der Fläche aus, sagte Stefanie Fritz, Chefin des Stadtplanungsamts, in der PBU-Sitzung. Für das Vorhaben spreche, dass neuer Wohnraum parallel zur bestehenden Bebauung entstehen würde.

Allerdings stünden die neuen Häuser so nah am Frei- und Seebad, dass Lärm sicherlich ein Thema werden würde. Deshalb müsste man laut Stefanie Fritz mit Schallschutzwänden oder Ähnlichem arbeiten. Zudem ist laut Stadt denkbar, dass der Badebetrieb eingeschränkt werden könnte.

Fläche hat hohe Bedeutung für die Stadt

Außerdem würde man mit einem solchen Bauprojekt eine wertvolle Grünfläche, Stefanie Fritz sprach von einem „Kleinod“, in Seenähe versiegeln. Die Stadtverwaltung misst der Wiese eine „hohe Bedeutung für Landschaftsschutz und Klimaanpassung“ zu. Als „wohnortnahe Klima-Oase“ soll sie stattdessen ein „neuer Begegnungsort für Fischbach“ werden, heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Die Rätinnen und Räte im PBU zeigten sich mit dieser Haltung einverstanden. „Ich bin glücklich damit“, sagte Marion Morcher (ÖDP/Parteilos) und dürfte damit für alle Mitglieder gesprochen haben. Der Bauausschuss lehnte den Antrag einstimmig ab.