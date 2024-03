Das Netzwerk für Friedrichshafen tritt mit zwei gefüllten Listen für Gemeinderat und Kreistag an. Nicht mehr dabei: Stadtrat Jürgen Holeksa. Um Sitze im Kreistag bemüht sich das Netzwerk zum ersten Mal.

„Mit dem Einzug des Netzwerks für Friedrichshafen in den Gemeinderat im Jahre 2019 mit vier Sitzen hat sich die politische Landschaft in der Stadt verändert und das bürgerlich-liberale Lager aus CDU, Freien Wählern und FDP die Mehrheit im Gemeinderat verloren“, sagte Holeksa laut Pressemitteilung bei der Nominierungsversammlung Ende Februar. Und das solle auch so bleiben.

Netzwerk will in den Stiftungsrat

Ziel des Netzwerkes ist, mindestens seine vier Sitze zu halten, einige streben eine stärkere Position mit sechs Sitzen an. „Wir wollen in den Stiftungsrat“, sagt Stadtrat Philipp Fuhrmann. In diesem Gremium sind nur die vier größten Fraktionen des Gemeinderates vertreten. Bislang liegt das Netzwerk auf Platz fünf.

Während die Fraktion zufrieden auf die Bilanz der vergangenen ersten Wahlperiode im Rat zurückschaut, macht man sich auch konkrete Gedanken zu neuen Programmen, Ideen und Themen, mit denen es im Gemeinderat weitergehen soll. Nicht mehr dabei ist Jürgen Holeksa, der aus beruflichen Gründen nicht mehr antreten wird.

Miriam Montano wird Spitzenkandidatin. Die 41-jährige Diplom-Betriebswirtin und Mutter von zwei Kindern ist in Friedrichshafen in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich aktiv und hat 2022 das Bürgerbegehren zur Albert-Merglen-Schule mit initiiert.

Neue Kandidaten gefunden

Ebenfalls zum ersten Mal bewirbt sich Martin Obermayr auf Listenplatz 4 für den Gemeinderat. Der 48-jährige Vater von drei Kindern lebt in Waggershausen und arbeitet als Ingenieur bei ZF. „Die Stadt soll noch lebenswerter und moderner werden“ - so begründet er seine Bewerbung.

Bei der Nominierungsversammlung ließen sich die Listen für Gemeinderat wie Kreistagswahl schnell füllen, erzählt Stadtrat Simon Wolpold. Laut Miriam Montano decken die Berufe derer, die kandidieren, den Querschnitt der Gesellschaft ab. Ziele für die kommende Legislaturperiode laut Wolpold: „Wir wollen nach dem Motto ,Aus weniger mehr machen’ die Lebensqualität in Friedrichshafen erhöhen“.

Themen des Netzwerks

Dazu stehen beim Netzwerk die Wiedereinrichtung einer Stadtgärtnerei, die Sanierung des Uferparks ohne Stufen in den See und die Betrachtung der Quartiere auf dem Plan. Thema sei auch die Kunsthalle am Hinteren Hafen als Erweiterung des Zeppelin-Museums. Beim Verkehr soll es um Verbesserungen des Rad- und Fußverkehrs gehen, der ÖPNV und die Parksituation in der Stadt sollen zudem verbessert werden.

OB-Kandidat Holeksa?

Dass Jürgen Holeksa nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert, hat nach seinen Angaben nichts damit zu tun, dass er 2025 bei der OB-Wahl antreten wolle. Entsprechende Gerüchte dementierte Holeksa auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Sein Abschied aus dem Gemeinderat habe ausschließlich berufliche Gründe.