99 Luftballons und Co.

Nena kommt zum Meersburg Open-Air

Friedrichshafen / Lesedauer: 2 min

Nena kommt nach Meersburg. (Foto: AC )

Sie ist eine erfolgreiche Sängerin. In der Corona-Pandemie fiel sie durch Äußerungen auf und wurde in die Nähe der Querdenker positioniert. Jetzt will Nena wieder durchstarten.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 13:33 Von: Ralf Schäfer