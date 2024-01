Was für eine Suppe. Seit Sonntag hängt in der Stadt hartnäckig der Nebel. Das kann nicht nur aufs Gemüt schlagen, sondern einem auch ganz schön die Sinne ... nun ja ... vernebeln, eben. Als ich kürzlich durch die Straßen lief, hörte ich über mir das Geräusch eines Flugzeugs.

Nichts Ungewöhnliches in Friedrichshafen. Natürlich reckte schnell ich meinen Kopf gen Himmel, um einen kurzen Blick auf den Flieger zu werfen. Aber weit und breit war nichts zu sehen - obwohl das Geräusch immer lauter wurde.

Doch woher kam der Lärm dann? Ein Erdbeben vielleicht? Oder verlor ich allmählich den Verstand? Sie ahnen es: Des Rätsels Lösung war natürlich der Nebel, der die Sicht auf das Flugzeug im Himmel verdeckte. Kognitiv ganz schön herausfordernd, so ein Nebeltag am See.