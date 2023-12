Der Kreistag hat die Pläne für den Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft in der Häfler Schwabstraße verabschiedet. Dagegen stimmten die drei AfD-Räte und Roberto Salerno von der Linken, der sich zum Bündnis Sahra Wagenknecht bekennt.

Die teils sehr emotional verlaufende Kreistagssitzung war geprägt vom Thema Asyl und dem Aufmarsch der AfD vor dem Firmengelände des Salemer Bauunternehmers Bernhard Straßer in Salem am vergangenen Samstag.

Als Nazis entlarvt

„Sie haben sich endgültig als waschechte Nazis und als Ausländerfeinde entlarvt“ - es war am Ende der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Riedmann, der beim Punkt Schwabstraße mit Blick auf Salem den schärfsten Ton anschlug. Riedmann hatte sich noch vor einigen Monaten eher gemäßigt geäußert gegenüber den Rechtspopulisten, mit dem Hinweis sie seien ja demokratisch gewählt.

CDU bringt Resolution ein

Jetzt verschärfte er den Ton drastisch. Riedmann brachte später unter dem Punkt Verschiedenes den Antrag für eine Resolution ein, in der die CDU eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik fordert. Die Resolution wurde bereits im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Man plädiert für eine Reform des Grundrechts auf Asyl, eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen, konsequente Abschiebungen, für Zurückweisung von Geflüchteten an der Grenze bei fehlendem Anspruch auf Asyl und für die Drittstaatenlösung. Diese Resolution wird jedoch erst in der nächsten Kreistagssitzung am 23. Januar behandelt.

Auch der FW-Fraktionschef Henrik Wengert sagte, dass man eindeutige Signale in Richtung Land und Bund sende, „das Thema Asyl entsprechend den im Grundgesetz festgelegten Aussagen neu zu organisieren“. Dazu gehöre auch, entstandene Kosten zeitnah und auskömmlich zu begleichen.

Kritik von der SPD

Mit Blick auf das CDU-Papier kündigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Zeller einen eigenen Resolutionsantrag an. Dieser werde sich inhaltlich jedoch am Brief des Neukircher Bürgermeisters Reinhold Schnell, dem Kreisvorsitzenden des Gemeindetags, orientieren. Zeller übte bereits Kritik am CDU-Antrag, etwa an den Punkten Obergrenze und Drittstaatenlösung.

Zeller: Sprache der Nazis

Zeller war es, der das Thema Salem im Rahmen der Haushaltsdebatte aufs Tapet brachte. „Da wird gegen eine dringend notwendige Asylunterkunft in Salem Stimmung gemacht und eine üble Hetze betrieben“, sagte er Richtung AfD. Der SPD-Mann zitierte aus einem AfD-Flyer zur Demo: „Entgegen unserem Willen wird der millionenfache Bevölkerungsaustausch rigoros durchgezogen“, und kommentierte: „Herr Gallandt, Herr Döschl, Herr Högel: Dies ist die Sprache der Nazis!“. Wider besseres Wissen verbreite die AfD Lügen, mit dem Ziel Angst zu schüren.

Ich bin entsetzt über diesen Flyer Landrat Prayon

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Steffen-Stiehl verwies in seiner Haushaltsrede darauf, dass man für die Migrationspolitik die Spielregeln nicht auf Kreisebene mache. Man sei darauf beschränkt, die übergeordneten politischen Ebenen über die prekäre Lage der Aufnahmekapazität aufzuklären. Die Kreisverwaltung sei dazu verpflichtet, auf Kreisebene zugeteilte Flüchtlinge weiter unterzubringen.

Beifall von Rechtsaußen

Beifall bekam die CDU erwartungsgemäß von Rechtsaußen: Die AfD unterstütze die eingebrachte Resolution, sagte deren Fraktionsvorsitzender Christoph Högel. Klar sei aber, „dass es bei der der CDU erst die Konkurrenz der AfD mit steigenden Umfragewerten benötigte, um langsam aber sicher einzusehen, dass der politische Weg der Masseneinwanderung gescheitert ist“.

Die AfD stellte außerdem erneut den Antrag zum Haushalt, dass ab 2024 das Alter von unbegleitet minderjährigen Asylbewerbern mittels ärztlicher Altersfeststellung zu überprüfen sei. Högel argumentierte, dass sich „viele Flüchtlinge bei der Einreise jünger machen“, der Bodenseekreis müsse deshalb „3,2 bis 4,8 Millionen Euro Steuergeld zu Unrecht“ aufwenden. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, für ihn stimmten nur die drei AfD-Kreisräte, Roberto Salerno und Frank Amann enthielten sich.

Unterkunft Schwabstraße beschlossen

Die Asyldebatte verschärfte sich beim Thema Flüchtlingsunterkunft Schwabstraße. Der Kreistag brachte die abgeänderten Pläne mehrheitlich auf den Weg: Auf dem Gelände des Polizeireviers sollen drei Gebäude für eine Gemeinschaftsunterkunft mit bis zu 128 Plätzen entstehen.

Der Bau sei nachhaltiger als das ewige Suchen nach Provisorien, sagte Riedmann für die CDU, der Kreis erfülle hier eine gesetzlich geregelte Pflichtaufgabe. Alles andere sei Populismus. Mit dem Nazi-Vergleich distanzierte er sich deutlich von der AfD. Auch Grüne, FW, SPD und FDP stellten sich hinter die Pläne der Kreisverwaltung.

Stauber: „Volksverhetzung“

Dieter Stauber (SPD) legte in der AfD-Kritik nach: Bei der Demo in Salem und dem veröffentlichten Flyer habe die AfD „die Grenze des guten Geschmacks überschritten“. Stauber sprach diesbezüglich von „Volksverhetzung“, die AfD bewege sich nahe an einem Straftatbestand, sie störe den öffentlichen Frieden.

Högel: Standort ungeeignet

Die AfD stimmte gegen die Unterkunft in der Schwabstraße. Dabei gehe es nicht darum, sich gegen das Landratsamt zu stellen, sagte Detlev Gallandt, „sondern gegen die Entscheider in Berlin“. Er wehrte sich dagegen, als Nazi bezeichnet zu werden. Es sei zu „prüfen, ob Sie da nicht zu weit gegangen sind“, sagte er an die Adresse von Riedmann.

Christoph Högel begründete die AfD-Entscheidung damit, dass der Standort Schwabstraße absolut ungeeignet sei für eine Flüchtlingsunterkunft. Er forderte, die Geflüchteten in Wohncontainern außerhalb der Stadt unterzubringen.

Gegenseite aggressiv?

Dann bezog AfD-Mann Ralf Döschl als „Moderator“ der Demo in Salem Stellung. „Hass und Hetze“ habe es von AfD-Seite nicht gegeben, das habe er nur bei den Gegendemonstranten festgestellt. Man habe Bernhard Straßer nicht an den Pranger stellen wollen. Der sei einverstanden gewesen, dass man die Sache bei ihm vor Ort bespricht.

Lenski widerspricht

Ulrike Lenski (Grüne) verwehrte sich ausdrücklich gegen den Vorwurf, dass Aggressionen von der Gegendemo ausgegangen seien. Die AfD habe dagegen am Mikrofon von Massenvergewaltigungen gesprochen. Es zeuge von der Größe Bernhard Straßers, dass er mit der AfD in die Kommunikation gegangen sei. Die AfD habe mit der Demo klar machen wollen, dass jeder, der beim Thema Migration Unterstützung anbiete, einiges zu erwarten habe.

Mehrfach musste Landrat Luca Prayon die hitzige Debatte beruhigen. „Ich bin entsetzt über diesen Flyer“, sagte er am Ende. „Es ist mir unverständlich, wie man so was machen kann.“ Beim Lesen habe er sich gedacht, „Himmel-A…“ - der Kraftausdruck ging bereits im tosenden Applaus der Kreisräte unter.