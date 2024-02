Das war der Rathaussturm 2023 in Friedrichshafen: Einen Seewaldkobold knuddelt hier Anna-Lena Bergmann aus Friedrichshafen. „Ist doch toll, wen man am Gumpigen so alles auf der Straße trifft.“ Noch besser als den wilden Kerl neben ihr findet die Neunjährige an diesem Tag allerdings, dass „wir am Gumpigen aus der Schule befreit werden“. (Foto: ras )