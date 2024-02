Tausende Hästräger und knapp 50 Narrenzünfte ziehen am Samstag durch Friedrichshafen. Die Narrenzunft Seegockel feiert in diesem Jahr 75 Jahre Häfler Fasnet - und zu diesem Anlass dürfte der große Narrensprung besonders schön werden. Der gesamte Umzug ist in unserem Livestream zu sehen.