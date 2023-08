Jetzt wird es ernst: Edeka Baur schließt am 1. September den Lebensmittelmarkt am Romanshorner Platz. Aber nicht etwa endgültig. Vielmehr wird der Laden komplett umgebaut.

Wie lange die Menschen im Stadtkern ohne Nahversorger auskommen müssen, dazu sagt Chef Jürgen Baur: „Wenn es schnell geht, sind wir in vier Monaten fertig, längstens in sechs bis sieben.“

Von 4000 auf 2000 Quadratmeter

Die Dauer der Arbeiten hängt nicht zuletzt davon ab, welche Überraschungen das 31 Jahre alte Gebäude bereithält. Zumal ein Komplettumbau ansteht: Edeka Baur, bisheriger Generalmieter des Kaufhauses, zieht sich aus dem ersten Stock zurück und sortiert sich im Erdgeschoss neu.

Dadurch reduziert sich die Ladenfläche von 4000 auf 2000 Quadratmeter. Was aber nicht bedeute, dass sich das Sortiment verkleinere. Weniger Auswahl soll es lediglich im Non–Food–Bereich geben: „Wir werden nicht mehr alle Spielwaren, Töpfe und Pfannen da haben. Ansonsten bieten wir das an, was wir vorher hatten“, versichert der Geschäftsführer der Frischemärkte Baur mit Sitz in Konstanz. Das Angebot werde nur etwas kompakter, die Wege würden kürzer, „und für Kunden wird leichter nachzuvollziehen sein, wo was zu finden ist“.

Millionen–Projekt

Dazu erfolgt ein Rückbau der Rolltreppe, die bislang mitten im Laden steht. Ein verhältnismäßig kleines Detail. Denn: „Wir bringen das Geschäft energetisch auf den neuesten Stand und erneuern die veraltete Technik. Lüftung, Heizung, Klimaanlage, Elektrik — wir schaffen einen eigenen Kreislauf, damit wir unabhängig vom Rest des Hauses sind“, erklärt der Chef. Zwischenzeitlich bleibe nicht viel mehr als der Rohbau übrig, in den dann eine neue Infrastruktur eingebracht werde.

Eine Kernsanierung, die ihren Preis hat. Die genaue Summe nennt Jürgen Baur nicht. Nur so viel: „Wir stecken allein in die Ladeneinrichtung mehrere Millionen.“ Dazu kommt, dass die Rechnung, die zu Beginn der Planungen aufgestellt wurde, mittlerweile eine andere ist: „Die Steigerung der Baupreise und die Zinsentwicklung treffen uns definitiv.“

Geschäftsaufgabe stand zur Debatte

Zwischenzeitlich habe durchaus die Überlegung im Raum gestanden, das Geschäft ganz aufzugeben, gibt der Geschäftsmann zu. Der Grund: „Die Gesamtfläche des Kaufhauses ist mit mehr als 7000 Quadratmetern sehr weitläufig und musste unterhalten werden.“ Bei einer Analyse sei herausgekommen, „dass die sogenannte Flächenproduktivität niedrig und keine Steigerung möglich ist“.

Zum Glück für die Stadt hat es sich Jürgen Baur anders überlegt und macht weiter. Denn Alternativen, um sich in der Fußgängerzone mit Lebensmitteln einzudecken, gibt es keine. Die nächsten Märkte sind Rewe am Stadtbahnhof, Norma in der Werastraße, Feneberg in der Allmandstraße und Lidl in der Ravensburger Straße.

Mietvertrag läuft 15 Jahre

Wie der Lebensmittelhändler aus Konstanz betont, ist der Standort in Friedrichshafen, den er seit fast zwölf Jahren betreibt, für ihn eine Herzensangelegenheit. Sein Ziel: endlich schwarze Zahlen schreiben. Der Umbau biete zudem die Gelegenheit, dem Geschäft den eigenen Markenstempel aufzudrücken.

Jürgen Baur: „Bislang war unsere Handschrift nicht zu erkennen. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir es besser können und mit einem modernen Lebensmittelmarkt punkten.“ Und das langfristig: Der neue Mietvertrag läuft 15 Jahre mit Option auf Verlängerung.

Keine Entlassungen

Besser beziehungsweise größer soll zum Beispiel der Eingangsbereich werden, in dem eine Bäckerei mit Café und eine Sushi–Bar mit selbst zubereiteten Speisen einziehen. Die Sanitäranlagen werden erneuert und zu den üblichen Kassen Selbstbedienungsschalter eingerichtet, kündigt der Edeka–Chef an. Das Personal bekommt neue Räume.

Apropos Personal: „Wir haben sehr konstruktive Gespräche mit dem Betriebsrat geführt und beschäftigen unsere etwa 60 Mitarbeiter, die wir mögen und brauchen, selbstverständlich weiter“, betont Jürgen Baur. Ein Großteil werde übergangsweise in anderen Filialen eingesetzt. Der Weg dorthin zähle als Arbeitszeit, Reisekosten würden erstattet. Nach der Eröffnung sind die Mitarbeiter wieder in Friedrichshafen im Einsatz.

Zukunft des Bodensee–Outlets ungewiss

Eigentlich sollte die Sanierung bereits im Januar starten. Die Umsetzung hängt jedoch mit einem anderen Projekt zusammen. Denn die Eigentümerin des Gebäudes, die Rumishorn GmbH, hat wie mehrfach berichtet eigene Pläne und will im ersten Stock mehre Outlet–Läden einrichten. Nachdem seit Mitte Juli eine Baugenehmigung für den Umbau im Erdgeschoss vorliegt, will der Lebensmittelhändler jedoch loslegen.

Der Platz ist allerdings in die Jahre gekommen, wenig repräsentativ und bräuchte dringend einen Relaunch. Jürgen Baur

Was aus dem Bodensee–Outlet im Obergeschoss wird, ist derzeit völlig unklar. Offenbar konnten sich Eigentümer und Stadt Friedrichshafen bislang nicht einig werden, wie die Fassade des Kaufhauses aussehen soll. Unter anderem passt eine geplante Photovoltaik–Anlage nicht zur Begrünungssatzung, die vorschreibt, in der Kernstadt fensterlose Fassadenflächen ab einer Größe von 50 Quadratmetern zu begrünen — sprich: zu bepflanzen.

Drei Gesellschafter sollen sich bereits zurückgezogen und ihre Anteile verkauft haben, weil das Projekt nicht vorankommt. Dafür will wohl ein neuer Investor aus Stuttgart einsteigen.

Romanshorner Platz neu gestalten

In Sachen Außengestaltung hat auch der Edeka–Chef einen Wunsch. Nämlich den, dass die Stadt Geld in die Hand nimmt, um den Romanshorner Platz „nett herzurichten“. Jürgen Baur: „Der Bereich neben dem Busbahnhof ist der Eingang zur Stadt. Der Platz ist allerdings in die Jahre gekommen, wenig repräsentativ und bräuchte dringend einen Relaunch.“