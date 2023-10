Nachhaltigkeitsgespräch zum Thema Stadtbegrünung in Friedrichshafen

Als Begleitprogramm zur Ausstellung „Into the deep. Minen der Zukunft“ finden im Zeppelin-Museum regelmäßig die sogenannten Nachhaltigkeitsgespräche statt, bei denen Vertreter der Stadt und Stadtgesellschaft Friedrichshafens aktiv in den Austausch mit den Besucher treten. Am Mittwoch, 25. Oktober, werden ab 18 Uhr die Abteilungsleiterin Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen, Manuela Hänsch sowie Renate Gauß, Leiterin der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe im Stadtbauamt der Stadt Friedrichshafen, zu Gast sein und sich dem Thema Stadtbegrünung widmen. Laut Pressemitteilung des Museums „eine gute Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu erhalten und mit Fragen zur Diskussion beizutragen“.