Sie kostet 5,5 Millionen Euro und bietet auf ihren 3500 Quadratmetern Stellplätze für 1200 Paletten: die neue Lager– und Logistikhalle auf dem Werksgelände von Zeppelin Systems.

Bis Januar 2024 soll sie fertiggestellt sein. Dass ihr Stahlgerüst schon steht, wurde am Freitag beim Richtfest gefeiert.

Auch unter Brüdern ist nichts umsonst

Die Baukosten der Halle investiert allerdings nicht Zeppelin Systems, sondern die Zeppelin Luftschiff GmbH, der auch das Grundstück gehört. Zeppelin Systems wird die Halle mieten.

„Über diese Miete müssen wir noch reden“, sagte Zeppelin Systems–Geschäftsführer Markus Vöge an die Adresse der Zeppelin Wohlfahrt–Geschäftsführer Jörg Bischof und Andreas Brand. In launigem Tonfall fuhr er fort: „Aber dass sie auch unter Brüdern nicht umsonst ist, ist mir klar.“

Die Halle erhält ein begrüntes Dach

Halbfabrikate wie Rohre, Stäbe, Profile oder Coils — ein Rohstoff für die Produktion von Silos — lagert Zeppelin Systems bislang in verschiedenen Hallen in der Region. Durch die neue Halle sollen Transportwege wegfallen und so auch die Kohlendioxid–Bilanz des Unternehmens verbessert werde, so Vöge. Dass die Unternehmen des Zeppelin–Konzerns nachhaltiger werden, ist nicht zuletzt das Ziel der Zeppelin Wohlfahrt.

Ihr Geschäftsführer Jörg Bischof zählte die entsprechenden Bemühungen der letzten Jahre auf. Etwa den Bau des Zeppelin–Parkhauses im Jahr 2009, mit dem 2100 Pkw–Stellplätze in die Höhe wuchsen, anstatt weiter horizontal Flächen zuzuparken. Zuletzt wurde 2019/2020 eine Solaranlage mit einer Spitzenleistung von 500 Kilowatt installiert. Bis 2030 will der Zeppelin–Konzern klimaneutral sein. Zu diesem Ziel trägt auch die neue Lager–und Logistikhalle bei: Durch ihre energieeffiziente Bauweise soll sie mehr Energie erzeugen, als sie selbst benötigt. Zudem erhält sie ein begrüntes Dach.

Ämter und Behörden lassen Wertschätzung vermissen

Für die Umsetzung der Pläne sorgt die Züblin GmbH als Generalbauunternehmer. Deren Technischer Bereichsleiter Jochen Keller nahm die neue Halle als Beispiel für einen ökologischen Mehrwert, den Investoren und Unternehmen auf Flächen schafften, die zuvor toter Asphalt gewesen seien.

„So etwas braucht Wertschätzung“, sagte Keller. Diese Wertschätzung vermisst er seitens der Bürokratie. Aber stattdessen fordere zusätzlich zum Geleisteten auch noch eine Fassadenbegrünung, so Keller.

Kosten schnellen von 2,5 auf 5,5 Millionen

Zeppelin–Geschäftsführer Peter Gerstmann schloss sich dieser Kritik an. Anfangs sei für die Halle ein Budget von 2,5 Millionen Euro vorgesehen gewesen, nun koste sie 5,5. „Man hätte sie auch woanders bauen können. Sehr viel einfacher, sehr viel preiswerter“, so Gerstmann.

Dass sie trotz wirtschaftlich widriger Umstände und Regulatorien in Friedrichshafen gebaut werde, sei ein Bekenntnis zu diesem Standort — und zur Nachhaltigkeit. „Wir wissen, was unsere Verpflichtung für Nachhaltigkeit ist“, sagte Gerstmann. „Das brauchen wir uns nicht von irgendwelchen Politikern sagen zu lassen, die noch nie eine Schaufel in der Hand hatten.“

„Es ist momentan nicht leicht, was uns am Bau zugemutet wird“, sagte auch Mike Seibold von der Firma Bühler Stahlbau mit Blick auf staatliche Vorgaben. Trotzdem brachte er einen launigen Richtspruch aus: „Die neue Logistikhalle, sie soll leben. Darauf trinke ich den Saft der Reben.“