Die Pläne des DAV Friedrichshafen, im Sportpark ein neues Alpinzentrum samt 14 Meter hoher Kletterwand zu bauen, liegen weiter auf Eis. Ein Anwohner hat gegen die Baugenehmigung der Stadt Friedrichshafen beim Verwaltungsgericht Sigmaringen (VG) geklagt.

Er hat Bedenken wegen Lärmemissionen und der Höhe des Gebäudes. Laut dem Gericht könnte es deshalb eine öffentliche, mündliche Verhandlung direkt im Sportpark geben.

DAV ist bereit

„Wir sind bereit“, sagt Thomas Huber, der erste Vorsitzende der DAV-Sektion Friedrichshafen. Bereit für ein großes Bauvorhaben. Im Januar 2023 hat der DAV eine Baugenehmigung von der Stadt für das Alpinzentrum bekommen. Mit einem Generalunternehmer hatte der DAV bereits einen Vertrag für den Bau ausgehandelt.

Stadt fördert das Projekt

Im Sportpark soll neben der ZF-Arena auf einer Fläche von 745 Quadratmetern ein Gebäude von 13.000 Kubikmeter umbautem Raum entstehen. Samt 14 Meter hoher Kletterwand, mit insgesamt 1200 Quadratmetern Kletterfläche, Bistro, Geschäftsstelle und Versammlungsraum für 130 Personen.

Für das rund sieben Millionen Euro teure Projekt hat der DAV auch eine vom Gemeinderat beschlossene Förderzusage von der Stadt in Höhe von rund 1,35 Millionen Euro.

RP weist Einsprüche zurück

Gegen die Baugenehmigung gab es zunächst Widerspruch seitens der Anwohner beim Regierungspräsidium Tübingen (RP). Das RP hat die Einsprüche im Mai 2023 zurückgewiesen und die Baugenehmigung als rechtens befunden. Gegen die beiden Bescheide, die Baugenehmigung an sich und den Widerspruchsbescheid des RP hat ein Anwohner dann geklagt, sagt Florian Washausen, Richter und Sprecher des Verwaltungsgerichts, auf Nachfrage der SZ.

Alpinzentrum Vergnügungsstätte?

Demnach spricht der Kläger von einem „ihm gegenüber rücksichtslosen Gebäude“. Im Wesentlichen gehe es um drei Punkte. Das Alpinzentrum habe mehr den Charakter einer Vergnügungs- als einer Sportstätte. Laut DAV geht es bei dem Vorwurf um die Ausstattung des Alpinzentrums mit Bistro und Vereinsräumen. Der Bebauungsplan lasse grundsätzlich nur Sportstätten zu.

Kläger rechnet mit Lärm

Außerdem rechnet der Kläger mit hohen Geräuschemissionen, der Betrieb sei ihm zu laut, sagt Washausen. Wie DAV-Chef Huber weiter ausführt, unterstelle der Kläger, dass die durchschnittlich 100 Besucher pro Tag sich alle gleichzeitig an der Außenwand aufhalten würden und es dadurch zu einer Lärmbelästigung komme.

Auch Schulklassen würden durch das Alpinzentrum angelockt, was zu einer erheblichen Lärmbelästigung im Bereich der Außenkletterwand führen werde.

Der dritte Punkt bezieht sich laut Washausen auf die Höhe des Gebäudes. Die Stadt hatte für das Alpinzentrum, der Kletterturm soll 14 Meter hoch werden, extra den Bebauungsplan geändert. Ursprünglich waren nur Gebäude in Höhe von 10.50 Meter im Sportpark zugelassen.

Vorort-Termin möglich

Die Stadt habe mittlerweile nochmal begründet, warum sie die Baugenehmigung für rechtmäßig hält, sagt der VG-Sprecher. Washausen glaubt, dass das Gericht im Rahmen einer mündlichen Verhandlung einen Vor-Ort-Termin in Friedrichshafen anberaumen wird, um die Situation besser beurteilen zu können. Das sei bei baulichen Nachbarklagen üblich, ein Termin stehe aber noch nicht fest und sei auch noch nicht absehbar.

Die Klage beim Verwaltungsgericht wurde am 31. Mai 2023 eingereicht. Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei Verwaltungsrechtsverfahren liege bei 12 bis 13 Monaten. Sollte das Verwaltungsgericht zugunsten des Klägers entscheiden und die Baugenehmigung aufheben, könne die Stadt auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen, sagt Washausen.

DAV will Entscheidung abwarten

Trotz der anhängigen Klage, auf der Basis der erteilten Baugenehmigung mit den Arbeiten zu beginnen, kommt für Huber aktuell nicht infrage. Man müsse erst die Entscheidung des Verwaltungsgerichts abwarten. Am Ende hafte der Vorstand, falls dem Verein Schäden entstehen. Sollte die Baugenehmigung am Ende rechtskräftig sein, will der DAV das Angebot von 2023 nochmal mit dem Bauträger besprechen und dann möglichst schnell loslegen. „Wir warten nur auf die Entscheidung des Gerichts.“