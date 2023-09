Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) braucht einen neuen Geschäftsführer. Nur zwei Jahre, nachdem der SWG-Beirat Jürgen Schipek zum Nachfolger des langjährigen Geschäftsführers Paul Stampfer gewählt hat, verlässt der 53-Jährige Ende 2023 die SWG und Friedrichshafen schon wieder.

„Auf eigenen Wunsch, aus persönlichen Gründen und in bestem Einvernehmen mit dem Beirat“, wie Schipek gegenüber Schwäbische.de betont. Auf die persönlichen Gründe mag er öffentlich zwar nicht näher eingehen, wichtig ist ihm aber, dass sie nichts mit der SWG oder Friedrichshafen zu tun haben.

Herz gehört der SWG

„Ich liebe diese Stadt und mein Herz gehört der SWG“, sagt er. Sein weiterer beruflicher Weg führt ihn nun aber zunächst nach Heidenheim, wo er die Geschäftsführung der Kreisbaugesellschaft übernimmt.

Sein Wirken bei der SWG dauerte zwar nur zwei Jahre, sichtbare Spuren wird Schipek dennoch hinterlassen. Erst vor wenigen Tagen haben er und sein SWG-Team ein neues Mietenmodell vorgestellt, das den Anspruch erhebt, fair zu sein, weil es sich nicht nur an ökonomischen Erfordernissen orientiert, sondern auch an ökologischen ‐ und an sozialen, indem es die individuellen Einkommens- und Lebensumstände der Mieter berücksichtigt.