„Verleumderische Aussagen“, „klassisches Eigentor“, „Kindergarten“: Mit deutlichen Worten wehrt sich Volker Mayer–Lay, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Bodensee, gegen die Kritik der AfD–Vorsitzenden Alice Weidel. Die hatte den CDU–Politiker in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ persönlich attackiert und ihm mangelnde Präsenz im Plenum und ungenügende Wahlkreisarbeit vorgeworfen.

„Er fehlt bei wichtigen Abstimmungen“, hatte die AfD–Politikerin über Mayer–Lay gesagt. Der wertet dies laut Pressemitteilung als „verleumderische Aussage“ und schreibt: „Ich habe seit Antritt meines Bundestagsmandats an allen Abstimmungen teilgenommen.“ Einzige Ausnahme: vier Abstimmungen im März 2022, als er wegen einer Corona–Infektion nicht nach Berlin reisen durfte.

26 Abstimmungen verpasst

Die Homepage des Bundestags, auf der das Stimmverhalten aller Abgeordneten nachzulesen ist, bestätigt die Aussage des Überlingers. „Frau Weidel schießt hier ein klassisches Eigentor“, sagt der CDU–Abgeordnete. Denn die Vorsitzende der AfD–Fraktion habe 26 Abstimmungen seit Beginn der Legislaturperiode im Herbst 2021 verpasst. Auch diese Aussage deckt sich mit den Angaben des Bundestags im Internet.

Verbreiten von Falschaussagen, um andere für ein angebliches Verhalten zu diffamieren, das man aber selbst par excellence an den Tag legt. Volker Mayer-Lay

Man erkenne, schreibt Volker Mayer–Lay, dass Weidel „genau den sorglosen Umgang mit ihren Mandatspflichten an den Tag legt“, den sie ihm „grundlos vorwirft“. Dies sei ein für die AfD typisches Vorgehen: „Verbreiten von Falschaussagen, um andere für ein angebliches Verhalten zu diffamieren, das man aber selbst par excellence an den Tag legt. So etwas gehört bestenfalls in den Kindergarten und nicht ins politische Geschäft. Seriosität scheint für Frau Weidel ein Fremdwort zu sein“, so Mayer–Lay.

„Alles hier vor Ort am Bodensee“

Auch den Vorwurf, er verwechsle das Bundestags– mit seinem Kreistagsmandat, will der CDU–Mann nicht stehen lassen: „Im Gegensatz zu Frau Weidel bin ich bereits den gesamten kommunalpolitischen Weg gegangen.“ Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreistag, Regionalverbandsversammlung — „alles hier vor Ort am Bodensee“.

Er sitze im Kreistag, „um mein Ohr auch weiterhin an den Kommunen zu haben“. Dies helfe, „die Bodenhaftung“ nicht zu verlieren. „Ich persönlich zweifle an, dass Frau Weidel jemals diese kommunalpolitische Bodenhaftung überhaupt besessen hat. Sie hat sich nicht für ein Gemeinwesen oder eine Kommune hier vor Ort eingesetzt, so wie ich dies seit vielen Jahren mit Herzblut getan habe“, so Mayer–Lay.

„Die Zähne ausbeißen“

Seine Mitteilung schließt mit einer Kampfansage: „Wenn Frau Weidel meint, sie würde unsere Bodenseeregion — in der ich lebe und sie nicht, und in der ich mich außerhalb der Parlamentswochen täglich bei den Menschen blicken lasse und sie nicht — ,ernsthafter’ vertreten, da sie als Fraktionsvorsitzende wohl unter Zugzwang steht, wie ihre ostdeutschen Konkurrenten innerhalb der Partei, ein Wahlkreismandat zu gewinnen, dann wird sie sich an mir die Zähne ausbeißen.“

Volker Mayer–Lay wurde bei der jüngsten Bundestagswahl am 26. September 2021 mit 30,4 Prozent der Stimmen direkt ins Parlament gewählt. Alice Weidel, ebenfalls Direktkandidatin im Wahlkreis Bodensee, erhielt 9,2 Prozent. Sie zog über die Landesliste der AfD in den Bundestag ein.