Viele offene Fragen, viele Gerüchte, viel Gesprächsbedarf: Der Tod einer Oberärztin und dessen mögliche Hintergründe sorgen rund ums Häfler Klinikum für Unruhe. Es steht der Verdacht im Raum, dass ein Chefarzt ungeeignetes Personal eingesetzt und bei Komplikationen Nachbehandlungen durch Spezialisten erschwert haben soll.

Stellvertretend für viele, mit denen die „Schwäbische Zeitung“ in den vergangenen Tagen gesprochen hat, kommen eine Pflegekraft und ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes zu Wort. Beide wollen anonym bleiben.

Sorge um das Ansehen

Sorgen um das Klinikum und das Ansehen der Kolleginnen und Kollegen macht sich eine Pflegekraft, die auf der Intensivstation in Friedrichshafen arbeitet. Zu den Vorwürfen der verstorbenen Oberärztin hat sie zwar eine Meinung, will die aber nicht öffentlich äußern: „Es ist gut und richtig, dass sich damit jetzt Gutachter und die Justiz beschäftigen“, sagt die erfahrene Pflegekraft.

Über die mediale Darstellung hat sie sich geärgert. Sie glaubt, es könne der Eindruck entstehen, „dass Pflegekräfte tatenlos zusehen, wie Patienten sterben. In meinen vielen Jahren auf der Intensivstation habe ich erlebt, wie meine Kollegen und ich uns Tag und Nacht unermüdlich für das Leben und das Wohlergehen unserer Patienten einsetzen“, sagt sie. „Unser Berufsethos verlangt von uns, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Leben zu retten und Leid zu lindern.“

„Viele engagierte Mitarbeiter“

Es gebe „ganz viele gute und engagierte Mitarbeiter“ am Häfler Klinikum, sagt die Pflegekraft. Die Personaldecke sei eng, wie anderswo im Übrigen auch, trotzdem werde jedem Notfall nach bestem Wissen und Gewissen geholfen. Jeder Patient könne sich darauf verlassen, dass er von Medizinern und Pflegekräften versorgt werde, „die ihr Handwerk verstehen“.

Pauschale Vorwürfe gegen den MCB diskreditierten das gesamte Personal. Dies „untergräbt die Werte, für die wir in unserem Beruf stehen“, sagt die Pflegekraft. Dass Patienten verunsichert sind, könne sie verstehen. Umso wichtiger sei es jetzt, die Menschen zu beruhigen.

„Statement wäre große Hilfe“

Dabei würde sie sich mehr Rückendeckung von der Geschäftsführung wünschen, sagt sie. „Da wäre zum Beispiel ein Statement, dass das Klinikum weiterhin ordentlich arbeitet und niemand Angst haben muss, eine große Hilfe - nach innen und nach außen.“

Von großer Verunsicherung berichtet ein Praktiker aus dem Rettungsdienst. Immer wieder werde von Patienten der Wunsch geäußert, nicht ins Häfler Klinikum gebarcht zu werden. „Wir wissen dann gar nicht so richtig, wie wir uns verhalten sollen“, erzählt er.

Für mich sind alle Helden, die in der Notaufnahme arbeiten. Eine Pflegekraft

Schließlich müsse der Rettungswagen in aller Regel und sinnvollerweise zum nächstgelegenen Krankenhaus fahren. Auf die Mitarbeiter im Klinikum, mit denen er zusammenarbeitet, lässt der Mann vom Rettungsdienst nichts kommen. „Für mich sind alle Helden, die in der Notaufnahme arbeiten“, sagt er. „Die sind alle topmotiviert und geben jeden Tag ihr Bestes - von der Putzfrau bis zum Mediziner“.

Die einfachen Mitarbeiter seien für die Strukturen im Krankenhaus nicht verantwortlich. Wenn jetzt Patienten wegen der Berichte übers Klinikum lieber anderswo behandelt werden wollen, dann sei das „nicht fair gegenüber den Mitarbeitern dort“. Es werde auch dem Anliegen der verstorbenen Ärztin nicht gerecht, die in Rettungsdienstkreisen hohes Ansehen genossen habe.

„Keine statistische Erfassung“

Das Rote Kreuz, eine von zwei Organisationen, die in Friedrichshafen Rettungsdienst fahren, bestätigt die Aussage nicht, dass Patienten das Klinikum Friedrichshafen ablehnen. „Hierzu können wir keine Auskunft geben, da diesbezüglich keine statistische Erfassung erfolgt“, heißt es in einer schriftlichen Antwort.

„Der Rettungsdienst transportiert Patientinnen und Patienten in der Regel in die nächstgelegene, für die weitere Versorgung geeignete und aufnahmebereite Einrichtung. Diese hängt bei jedem Einsatz von der Art des vorliegenden Notfalls ab und ist eine Einzelfallentscheidung.“ Die Johanniter haben eine gleichlautende Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht beantwortet.

„Verschiedene Gründe“

Das Klinikum Friedrichshafen sagt, dass über den Wunsch von Notfallpatienten, in ein anderes Haus gebracht zu werden, nichts bekannt ist: „Das können wir so nicht bestätigen.“ In den vergangenen Tagen hätten vereinzelt Patienten geplante Eingriffe abgesagt. „Dafür kann es verschiedene Gründe geben“, schreibt das Krankenhaus.

„Wir sagen aktuell keine Eingriffe ab. Die Zentrale Notaufnahme ist nach wie vor rund um die Uhr an allen Tagen besetzt und wird von Rettungswagen angefahren, der Rettungshubschrauber bringt Patienten und viele notfällige Patienten kommen auch eigenständig zu uns.“

Im Internet ist unterdessen eine Petition gestartet worden. Sie fordert, „die Missstände“ im MCB aufzuklären. Der Tod der Oberärztin dürfe „nicht ungesühnt“ bleiben, heißt es da. Bis Mittwochmittag hatten fast 700 Menschen die Petition unterzeichnet.