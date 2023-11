Alarmstufe rot bei ZF: Wegen des Verfassungsgerichtsurteils zur Schuldenbremse und der aktuellen Haushaltssperre des Bundes fürchtet der Zulieferer vom Bodensee um Millionenhilfen für eine Chip-Fabrik im Saarland und ein Chip-Forschungszentrum im Großraum Nürnberg.

Sie sollen in Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Wolfspeed entstehen. Der Konzern sieht nicht nur zwei zentrale ZF-Transformationsprojekte in Gefahr, sondern den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Mit Kanzler und Wirtschaftsminister

Eitel Sonnenschein noch zu Beginn des Jahres 2023: In Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verkündet ZF-Chef Holger Klein eine strategische Partnerschaft mit dem Chiphersteller Wolfspeed. In Ensdorf bei Saarbrücken soll auf dem Gelände eines stillgelegten Kohlekraftwerks die weltweit größte Fabrik für Siliziumkarbid-Halbleiter entstehen. Investitionsvolumen: um die 2,5 Milliarden Euro, 600 Arbeitsplätze.

Freuen sich im Mai über ein Forschungszentrum im Großraum Nürnberg: Holger Klein, Vorstandsvorsitzender von ZF (vorne links), Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern (vorne rechts), Gregg Lowe, CEO von Wolfspeed (hinten links), und Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. (Foto: ZF )

Im Mai verkündet Klein dann mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Bau eines Forschungszentrums für Siliziumkarbid-Elektronik in der Metropolregion Nürnberg für rund 300 Millionen Euro. Partner: Wolfspeed. Halbleiter aus Siliziumkarbid gelten als „Gamechanger“ nicht nur in der Eletromobilität, weil sie schnelleres Laden, mehr Sparsamkeit und damit höhere Reichweite versprechen. Beide Projekte sind eng verknüpft und sollen die gesamte Produktionskette für dieses wichtige Produktfeld in den Blick nehmen und verbessern.

Keine konkrete Zusage

Die Vorhaben in Ensdorf und Nürnberg sollten aus dem Klima- und Transformations-Fond (KTF) des Bundes bezuschusst werden, dessen Finanzierung das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage der Union unlängst gekippt hat. Zwar hat die Europäische Union die Förderung bereits befürwortet, konkrete Zusagen aus Berlin liegen bislang aber nicht vor. Und damit hängen beide Projekte in der Luft.

Gruppenbild mit Kühlturm (von links): Jürgen Barke (SPD), Wirtschaftsminister des Saarlandes, Holger Klein, Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin des Saarlandes, Bundeskanzler Olaf Scholz, Gregg Lowe, CEO von Wolfspeed, Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Stephan von Schuckmann, Vorstandsmitglied der ZF Group. (Foto: dpa )

„Wir haben die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts zur Kenntnis genommen und sind besorgt über die möglichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es geht nicht nur um den Ruf und die Verlässlichkeit unseres Landes als Partner für zukunftsorientierte Großprojekte“, sagt ein ZF-Sprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Höhe der geplanten Förderung: Unbekannt

„Die geplante Förderung ist zentral für die erfolgreiche Transformation des Industriestandortes. Es geht um die Frage, ob wichtige Projekte der industriellen Transformation in Deutschland auf den Weg gebracht werden können ‐ oder die Zukunft stattdessen in anderen Weltregionen stattfindet.“ Wie hoch die Förderung, mit deren fixer Zusage eigentlich dieser Tage gerechnet worden war, hätte ausfallen sollen, ist nicht bekannt. Branchenkenner gehen von mindestens 40 Prozent der Gesamtsumme aus.

Luftbildaufnahme des ehemaligen Kohlekraftwerks Ensdorf: Im Vordergrund ist ein Modell der geplanten Halbleiterfabrik von ZF und Wolfspeed zu sehen. (Foto: ZF )

Und nun? „ZF bekennt sich klar zur Umsetzung des Projekts mit seinen Standorten im Saarland und in Bayern. Angesichts der erhaltenen Zusagen von höchsten Stellen gehen wir davon aus, dass dieses die notwendige Unterstützung erhalten wird. Eine schnelle, pragmatische und rechtssichere Lösung ist notwendig“, erklärt der ZF-Sprecher.

„Nun ist die Politik gefordert“

Man sei mit allen zuständigen Stellen im Gespräch. „Nun ist die Politik insgesamt gefordert, den Schulterschluss für Deutschland und eine erfolgreiche industrielle und grüne Transformation zu schaffen.“

Dass die Fabrik für Siliziumkarbid-Halbleiter gebaut wird, dürfte außer Frage stehen. Ob und in welcher Höhe sich der Bund an den Kosten beteiligt, dürfte aber darüber entscheiden, ob tatsächlich Ensdorf im Saarland zum Zug kommt ‐ oder ein Ort in einem anderen Land.

Weitere Projekte in Gefahr

Die Pläne von ZF und Wolfspeed, deren Zusammenarbeit ohne die eingeplanten Millionen aus Berlin ebenfalls in Frage gestellt werden könnte, sind nicht die einzigen Projekte der Chip-Industrie, die vom KTF-Desaster betroffen sind. Nach einem Bericht des Handelsblatts stehen unter anderem auch eine Produktionserweiterung von Semikron-Danfoss in Nürnberg, eine Intel-Fabrik in Sachsen-Anhalt und eine Chip-Produktion von TSMC in Dresden auf der Kippe.

Mit den geplanten massiven Finanzhilfen für die Chip-Industrie wollte die Bundesregierung die deutsche und die europäische Wirtschaft eigentlich unabhängiger auf diesem Feld machen. Derzeit ist die Industrie vor allem auf Hersteller aus China und Taiwan angewiesen.