Friedrichshafen

Nach Unfallflucht ermittelt Polizei

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Rund 3000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Mittwoch laut Polizeibericht an einem Skoda angerichtet, der auf dem Parkplatz einer Häfler Schule in der Allmannsweilerstraße abgestellt war. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss davon.